Ni a la de tres

El Valencia CF continúa sin ganar. Y mira que lo intenta. Cuatro derrotas ligueras consecutivas y un punto de 21 posibles. Los números no pueden ser peores. O sí. El club de Mestalla no levanta cabeza y se hunde en el abismo de la Primera División. Cierto es que el pasado fin de semana el equipo blanquinegro ganó en actitud y mejoró en imagen. Tuvo cerca la victoria, pero el portero rival y los errores defensivos desvanecieron el sueño del triunfo. A este Valencia no le meten goles, los regala. A precio de saldo, además. Once, en los últimos siete partidos. El equipo se desangra. Está en la UCI. Mestalla ya no es un fortín. El calendario se complica y el descenso acecha. Situación agónica. El equipo necesita un revulsivo. Y no es ‘Voro’. La grada mira a Singapur. Y Singapur, de momento, a la Cochinchina.

Aún así, en el país asiático están, ya, los emisarios del club. Miguel Ángel Corona y Javier Solís, director técnico y director corporativo, respectivamente, apuestan por Vicente Moreno y por Rubén Baraja para convencer al magnate de Singapur. El de Massanassa, Vicente Moreno, es el gran favorito de los aficionados blanquinegros para suplir a Salvador González ‘Voro’ en el banquillo de Mestalla. Al menos, así lo recogió la encuesta de la semana con la que, ayer, empezó la vigesimosegunda edición de A Balón Parado en Levante TV. El técnico valenciano, ahora en las filas del Al Shabab de Arabia Saudí, sumó el 47,8% de los votos. Le siguió el exfutbolista del Valencia CF, Rubén Baraja, con el 30,4%. Por detrás de ellos, con el 21,7%, se situó el exentrenador blanquinegro Nuno Espírito Santo. El mismo planteamiento defendieron, en el tiempo de tertulia, los redactores del periódico Superdeporte, Rafa Jarque, Pau Pardo y Pablo Martínez. Los tres coincidieron en señalar que la opción más lógica, y la que menos riesgo entrañaría, sería la contratación de Vicente Moreno. Aseguraron que el también extécnico del Español y del Mallorca, aunque no sea el que más ilusión genera, es el más preparado para salvar a un equipo que está en posiciones de descenso a Segunda División. Entre tanto, la afición del Valencia CF, de diez. Su comportamiento, ejemplar. Antes y durante el partido del pasado sábado contra el Athletic Club de Bilbao. Habló y sentenció. El equipo perdió en el césped, sí, pero la afición ganó en la calle. Victoria contundente contra Meriton y Peter Lim. Los seguidores llenaron la Avenida de Suecia y dejaron casi vacío el Estadio de Mestalla, durante 19 minutos, para dar la espalda al magnate de Singapur y a su nefasta gestión de un club centenario, al que lleva directo a la ruina. «El valencianismo lo tiene claro. Se ha pisoteado el escudo. Peter Lim tiene que darse cuenta de que, aquí, ya no tiene nada que hacer. Que coja las maletas y que se vaya». Es el sentir general. Y, ayer, quedó patente entre los contertulios de A Balón Parado. El LUD, por su parte, no se descentra. Rumbo fijo. Sin contemplaciones. El club de Orriols se ha convertido, sin lugar a dudas, en un martillo pilón, una auténtica apisonadora que, jornada tras jornada, machaca a sus rivales de Segunda División. El pasado fin de semana tocó sufrir ante el FC Andorra, sí. Pero se sufrió a lo campeón. Tercera victoria consecutiva. Invicto en las últimas 18 jornadas. Este equipo no pierde desde el 9 de octubre de 2022. Han pasado más de cuatro meses. Los de arriba no fallan, cierto. Y los de abajo, presionan, evidentemente. Pero este Levante UD huele a Primera. No le tiembla el pulso. El calendario se allana. El próximo fin de semana, un equipo de la parte baja de la tabla. Será el sábado, a las 18:30h, en El Toralín. La SD Ponferradina pierde, en casa, más partidos de los que gana. Aún así, no hay que fiarse. Un equipo campeón lo es, primero, por el respeto a sus rivales. Humildad y trabajo, Primera División. Seguro.