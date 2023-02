Baraja y Marchena son el Valencia, Peter Lim no

Rubén Baraja y Carlos Marchena han tenido la gallardía de coger el toro por los cuernos y lidiar con la situación más delicada del Valencia en las últimas décadas. No son la opción más experimentada ni garantista, pero sí la que más valencianismo asegura.

Ambos le han dieron tanta entrega, profesionalidad y gloria al club que ahora se merecen que la afición les dé su respaldo incondicional. El pueblo de Mestalla no puede permitir que Meriton queme a dos de sus iconos más preciados. Que la ‘operación salvación’ que van a iniciar no haga sino aumentar su leyenda y para ello van a necesitar el empuje del estadio que tantas veces hicieron vibrar.

Y ojo, con todo esto no digo que cesen las protestas, es más, creo que no es momento de ‘aflojar’, sino más bien de seguir con ellas y de darle al ‘coco’ para que vayan directamente a la línea de flotación de Peter Lim. No está reñido hacer ambas cosas, Baraja y Marchena son el Valencia, Meriton no.