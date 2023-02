Jones, por fin ante el Madrid

Solo tres partidos separan al Valencia Basket de ganar un título. Un camino corto y motivante que invita cada año a ilusionarse aunque no se llegue con el cartel de favoritos. Costó un mundo clasificarse para la Copa, pero la plantilla taronja se niega a ir de invitado y quiere ser protagonista aunque tenga que medirse para empezar al Real Madrid, el eterno candidato junto al Barcelona, al que podrían enfrentarse en semifinales. Pero este Valencia Basket no es el mismo que perdió esta misma temporada sus dos partidos ante el Real Madrid. Los de Mumbrú, con la enfermería cada vez más vacía, han empezado a encontrar regularidad tanto en la Liga como en la Copa y en unos cruces a partido único, pueden ganar a cualquiera, aunque delante este un Musa que fue una pesadilla en los dos precedentes. Pero si el bosnio intimida, no menos lo hace Chris Jones. Aún no ha podido jugar ante los blancos y con él a tope es más fácil pensar que a la tercera puede ir la vencida.