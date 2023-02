Cuatro ‘Marchenas’ y a por los tres puntos

El Valencia tiene que ir a Getafe con el cuchillo entre los dientes pero también sabiendo gestionar la presión, el marcador -sea cual sea- y el cronómetro. Y mirando al nuevo cuerpo técnico, hay confianza en Baraja pero espero y deseo que Marchena sea capaz de transmitir a los defensas cómo se juega en ese tipo de situaciones. Si alguien sabe cómo se defiende ese es Carlos, que puede dar un buen número de clases a unos centrales que están a años luz de su nivel como central y defensor. Porque ya no es solo ser un ‘marcador’, también dominar el balón parado, la picardía en los cuerpo a cuerpo, incluso el balón sacado desde atrás, más allá de no ser la principal virtud del zaguero. Lo más importante, visto lo visto, es no encajar. Porque el Valencia ha encajado en todos los partidos lejos de Mestalla esta temporada y eso es un problema, porque entonces arranca los partidos con dos goles como objetivo para ganar. Y eso es mucho pedir.