Donde le hace daño a Peter Lim

Que una revista como Forbes le enseñe a todo el mundo las miserias de Lim duele y mucho en Singapur. No hay nada que les moleste más. Ni que les haga más daño. A Meriton le dan igual las críticas de València, incluso de España, pero las cosas cambian cuando los juicios a su gestión en el Valencia cobran dimensión internacional. No lo llevan bien. Y menos si las imágenes de las protestas se ven en todos los rincones del planeta.

La propia Layhoon lo reconoció en la última Junta cuando el valencianismo dejó por primera vez Mestalla vacío contra el Celta. «Vi las imágenes de la protesta y el estadio vacío. Es algo que no podemos permitir». Nueve meses después, la historia se ha repetido a los ojos de todo el mundo. ESPN, BBC, The Guardian, Daily Mail o The Athletic entre otros. Cada vez son más los medios internacionales que constatan la verdadera realidad del Valencia. Que señalan al auténtico problema del club. Ver el alcance de la última protesta demuestra que la figura de Lim se erosiona poco a poco y que el valencianismo está en el camino correcto. Cada uno es libre de expresarse como quiera, faltaría más, pero si alguien sigue pensando que entrar en Mestalla en el minuto 19 fue un error se equivoca.