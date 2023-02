Ha arribat la nit, Baraja

Resulta estresante jugar el lunes después de ver cómo demasiados rivales directos sumaron puntos y dieron sensación de vivos durante el fin de semana, pero todavía más angustioso sería perder contra el Getafe y comprobar que no existió ‘efecto Baraja’. El Pipo es el único clavo ardiendo al que se aferra el valencianismo para evitar el descenso a segunda división. Rubén es la última esperanza. Porque detrás de él no hay nada más. Solo el abismo.

Ganar sería la vida. Perder significaría pinchar el globo en menos de una semana, multiplicar por mil las dudas de los jugadores y mirar como si fueran películas de terror a los próximos partidos de LaLiga contra la Real Sociedad, Barcelona, Osasuna y Atlético de Madrid. Peter Lim ha llevado al equipo a la quiebra con su gestión autodestructiva agotando todos los márgenes de error habidos y por haber. Baraja no puede fallar. Hay que creer en él. Hay que agarrarse a él como sea. No queda otra. Rubén es el Valencia CF. No es Peter Lim. Ni Layhoon. Ni Corona. Ni Javier Solís. Ni nadie que tenga que ver con Meriton. ¡Dale, Pipo! Ha arribat la nit.