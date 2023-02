Debut por todo lo bajo

Primer partido, primera final. Y no es una frase hecha. Tras una semana y pico en descenso, el Valencia CF se la juega siendo tercero por la cola contra el penúltimo. Solo un punto los separa en la tabla, lo que convierte la cita en absolutamente trascendental. Aún más en vistas del calendario que se viene: Real Sociedad, Barça, Osasuna y Atlético. Y de cómo está la lucha por la permanencia, donde quitando al desahuciado Elche, el más tonto hace relojes.

Baraja se subió a un tren en marcha al que no le esperan paradas cómodas en ninguna estación. La suerte es que él lo sabe, tal y como evidenció en vísperas de su estreno al recordar que «si llevas 22 partidos y has ganado cinco debes entender que no será fácil». El Pipo es el mejor entrenador que va a sentarse en el banquillo esta temporada y además está convencido de que salvará al equipo. Sin embargo, con estas credenciales no sobra. Faltan puntos. Y soluciones para una plantilla que sigue siendo la misma a la que, dicho por Gattuso, el balón le pesaba un kilo de más.

Mejoras

Aunque el refuerzo anímico está garantizado, a partir de ahí se necesita toda suerte de avances tácticos y técnicos. Para el objetivo de la portería a cero no solo hay que tirar de Marchenas sino encontrar el equilibrio en el resto de líneas. Sobre todo en la media, donde la ausencia de pivotes es un eterno problema sin resolver. Lo mismo que la obligación de que el rendimiento sea sostenido, sin bajones en las segundas mitades. Todo sería más sencillo desde la victoria, pero convivir con la presión de estar ahí abajo es otro reto clave.

Este lunes en Getafe es la primera ocasión para calibrar qué puede esperarse y que no en esta etapa. Un tramo en el que es importante haber dejado claro que con el escudo no se ganan partidos. Pero también que no hay que olvidar que «somos el Valencia». Y el Valencia no puede estar donde está. Mucho menos normalizarlo, como si no pasara nada. La presencia de leyendas del doblete tiene que servir para volver a poner el foco donde toca y que el próximo sábado, en la vuelta a Mestalla, una cosa sea la necesaria protesta y otra el equipo.