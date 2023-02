Estoy teniendo tiempo para reflexionar, para pensar y para observar con perspectiva muchos aspectos futbolísticos que antes podía pasar un poco más de puntillas. Uno de esos aspectos no me dejó dormir tras el partido del Valencia CF. ¿Por qué los entrenadores menospreciamos las acciones a balón parado? ¿Cuánto tiempo de entrenamiento les dedicamos en comparación a otros aspectos del juego que son mucho menos determinantes en el fútbol actual? En mi cuerpo técnico esta situación fue una «discusión» continua para que los responsables de las ABP (acciones a balón parado) defensivas y ofensivas, consiguiesen el mayor tiempo de entrenamiento posible. Yo, como primera entrenadora, siempre necesitaba tiempo de entrenamiento. Ahora, viéndolo desde otro foco, sin la exigencia semanal, pienso que este aspecto es algo que los entrenadores debemos de cambiar. Viéndolo con mis ojos, como me gusta tratar de auto convencerme (y por lo tanto engañarme a mí misma) de que puedo controlar ciertos aspectos de este juego tan bonito, una manera de hacerlo es a través de una acción que sabes como mínimo dónde inicia, en la cual tienes estudiado un patrón del rival y además, puedes trabajar con tus futbolistas con un posicionamiento ciertamente poco variable.

El Valencia CF en el minuto 38 tuvo un aviso en una acción totalmente calcada a la que supuso el 1-0 del Getafe en los últimos instantes del partido. En ese córner defensivo ya se aprecian detalles de una defensa insuficiente y permisible en un momento del juego, que al equipo de Mestalla le está restando mucho desde inicios de la presente temporada. En el partido del lunes, el equipo local remató todas estas acciones. Cada córner generaba una intranquilidad en los aficionados valencianistas, transmitida también por cierto nerviosismo en los futbolistas, conocedores de su falta de solvencia en estas acciones. Si analizamos la acción defensiva del córner, partimos de un posicionamiento en el que el Valencia colocó a dos jugadores en zona, dos jugadores en frontal y el resto marcando con responsabilidad individual. Os explico, Lino fue el responsable de la zona uno fuera de portería, que sería la zona más cercana al lado de saque. Paulista, fue el encargado de proteger esa misma zona, pero situado dentro de portería, con mayor radio de acción. Ambos situados sobre la línea que delimita el área pequeña. Los jugadores zonales permiten proteger la portería centrándose en ellos mismos y el balón, permitiendo «proteger» al portero para darle la posibilidad de poder actuar y ser valiente en este tipo de acciones. El Getafe tenía al equipo de Mestalla bien estudiado ya que posicionó a dos futbolistas muy cerca de Paulista para evitar que el central, fuerte en los balones aéreos, pudiese despejar el balón. A esos dos futbolistas, el local añadió 4 atacantes entre el punto de penalti y el segundo palo, que tenían la responsabilidad de atacar dos zonas peligrosas, no defendidas por los visitantes, siendo los de Getafe previamente liberados tras un bloqueo de dos compañeros a dos defensores. De esta manera, generaron una ocasión clarísima de gol la primera vez que la realizaron. Solamente cinco minutos después, la repitieron y rozaron el gol. Por último, en el minuto 81 volvieron a plasmarla en el terreno de juego, con algún detalle cambiado propio de la ansiedad de los últimos minutos de partido, pero manteniendo la base del engranaje. De esta forma, se adelantaron en el marcador y se llevaron los 3 puntos más valiosos de la temporada hasta el momento. Por tanto, por qué no empezamos a valorar mucho más este tipo de acciones y dejamos de decir que un equipo se llevó la victoria gracias a una acción aislada. Deberíamos empezar a hablar de que un equipo fue mejor y superior a su rival en un momento del juego, que actualmente es determinante para decidir hacia qué lado se posiciona la balanza de los 3 puntos.