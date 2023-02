¡Qué poca palabra!

Qué mal y en qué poco tiempo han envejecido las frases lapidarias que se vienen escuchando para justificar lo injustificable y que han sido la antesala a la situación más comprometida del Valencia CF en toda su historia. Las ocurrencias de Corona, cuyo papelón está siendo de órdago, se llevan la palma. Pero menos de Lim, cuyas apariciones siguen limitándose al Instagram de su hija, desgraciadamente hay más donde elegir. Demasiado.

Después de la gravísima espantada de Gattuso, de la huida hacia adelante que fue Voro y de la apuesta deprisa, corriendo y casi obligada por Baraja, en abril o mayo lo más «bonito» que se podrá decir es que el equipo se salvó con sangre, sudor y lágrimas. Ojalá. De los fichajes en los que se estaba trabajando, cuando no parecía tan difícil mejorar la plantilla, nunca se supo. En lugar de eso, con cuatro millones más de fair-play, lo que llegó fue la condena al penúltimo puesto.

Una clasificación en la que tan cierto como que la permanencia sigue a una victoria lo es también que el equipo se ha olvidado de ganar. Y que la carretera se empina que da miedo. La responsabilidad del Pipo es enorme. Con una plantilla a la que le falta de todo, especialmente años, el técnico está obligado a hacer florituras, cambiar cosas a la carrera y atarse los machos en previsión de lo que pueda pasar en el Everest que se viene las próximas semanas.

De voluntades a realidades

La frase se escuchó en la reunión a la que asistieron en Madrid las sedes candidatas al Mundial 2030 y realmente, pese a que iba por todos, es aplicable a cualquier orden de cosas con Meriton Holdings. En breve empezarán a producirse visitas técnicas y, a falta todavía del convenio con el Ayuntamiento, será el momento de comprobar si los papeles del proyecto lo resisten todo. El futuro Mestalla ha pasado a un segundo plano por la necesidad imperiosa de que el Valencia no baje a Segunda. Pero no hay nada ahora mismo que no esté embarrado. Faltaba la carta de un presunto trabajador enviada a Zorío. El club la niega, vale. Pero también podría demostrar que lo que en ella se dice es mentira.