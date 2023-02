No es dubta mai de Mestalla

Quan Superdeporte em va proposar col·laborar amb la meua opinió, mai haguera pensat que manifestar el que porte al cor, seria tan negatiu. La idea no era escriure com a periodista. Volia reflectir el sentir d’un aficionat que treballa rejuntant lletres, però sempre des de la visió de la grada. El València CF no em dona de menjar, em dona per a viure. Soc visceral i patidor quan he de parlar del meu club. Perquè el considere meu, com tots els que em llegiu. En part, ho és per entrar en l’accionariat allà pel 92. El millor regal que mai tindré. Gràcies, tio. Era un nano de quatre anys i ni sabia el barreig emocional que l’escut em generaria cada cap de setmana. Per això, no puc permetre que es dubte de Mestalla.

L’afició no és la culpable. Compren la situació que travessa el club millor que els que manen. El pitjor equip de les grans lligues europees des que va finalitzar el Mundial i l’estadi de gom a gom cada partit. Cada reivindicació que promulgue la càtedra està justificada. Meriton ha destruït el que abans era el fortí per a defensar-se. Els visitants ja no s’atemoreixen al temple. La gent continua bramant i els jugadors senten l’alé al coll, però és difícil lluitar contra l’impossible. Baraja i Marchena són l’última esperança que queda en els valencianistes. Ells saben de debò la importància que tenim per a la salvació. Recuperem el factor Mestalla.

El missatge del tècnic després de caure amb el Getafe toca la fibra. No sem rendit, però estem farts. No abandonarem. Serem el reforç que tant calia en el mercat d’hivern. D’això, que ningú dubte. Tenim matrícula d’honor en el Màster de valencianisme, no com l’impresentable de Corona. Quina vergonya escoltar-lo en la prèvia al Coliseum. Un exercici de supèrbia a la cerca de medalles per l’aposta pel Pipo. Oblidant que no contemplava el descens. Que la plantilla enamorava en setembre i no hi havia urgència per a fixar. La mediocritat esportiva ha desembocat en una batalla que molts mai hem conegut. La zona Meriton ja no és veure Europa cada vegada més llunyana. Ara, és la guerra.

Mestalla, una caldera. Al costat dels jugadors, però també en contra de Meriton. No m’agrada que no hi haja continuïtat amb les protestes fora de l’estadi, però això no vol dir que s’aturen. Abans del partit i després. En l’avinguda de Suècia i en el seient. Mocadorada com les que van tombar a Paco Roig, Juan Soler o Manolo Llorente. Accions que boicotegen a la Lliga. Que Tebas no es preocupe per la pressió a Lay Hoon i més del producte que es destrueix amb la seua complicitat. Sense oblidar la responsabilitat que recau en el poder polític i de les entitats financeres. Amb el València CF o amb Peter Lim, escolliu.