La voz de las peñas

La carta de la Peña Valencianista 18 de marzo de Madrid al cónsul de Singapur, la nueva manifestación del sábado en Mestalla organizada por Libertad, el juicio contra Amadeo y Aurelio del 29 de marzo o la denuncia en Anticorrupción son de esas cosas «pequeñas» que a Lim le causan «dolor de cabeza» pero no una necesidad imperiosa de vender y marcharse. Todas esas acciones y otras muchas más juntas, sin embargo, son el reflejo fiel del hartazgo y de la presión activa del valencianismo frente a la situación más insostenible y aterradora que se recuerda. Y sobre todo están generando (al menos tendrían que conseguirlo) una atmósfera para que las instituciones tanto públicas como privadas pongan atención a la deriva de la entidad cívica más importante de la Comunitat.

Una realidad ante la que ya no cabe ponerse de perfil, que es justo lo que el presidente de l’ Agrupació, Fede Sagreras, viene haciendo desde que decidió no respaldar la última gran protesta. Un movimiento que le ha valido para que cada vez más peñas le hayan dado la espalda. No hay convenio ni beneficio posible con Layhoon, menos todavía después de las represalias de Murthy, que justifiquen una postura como esa. Igual que tampoco se sostiene el cuarto punto del orden del día de este jueves para la Asamblea Extraordinaria: «Exigir al máximo accionista que si no es capaz de revertir la situación tanto económica como deportiva, que proceda a la venta de sus acciones». ¿Si no es capaz? ¿Todavía por ahí? ¿Más oportunidades?. ¿A qué hay que esperar? ¿A consumar un descenso?.

Imposible

Vale que hay voces autorizadas, entre ellas recientemente la de Albelda, que sostienen que antes que la venta lo más factible es un cambio en el modelo de gestión. Sin embargo, el tiempo de Lim en València terminó hace tiempo y no hay marcha atrás que vaya a permitir al actual máximo accionista recuperar su credibilidad. Es algo que ni siquiera a él parece preocuparle. El modelo de negocio con el que entiende el Valencia, y así lo ha demostrado, choca de frente con una gestión profesional. Por eso ya liquidó la que había.