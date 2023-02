La APV llega tarde y bien

La posición de la Agrupació de Penyes ha quedado clara: oposición y ruptura de relaciones con Meriton Holdings. Llega tarde, después de una gran manifestación en la que más de 20.000 personas se quedaron fuera hasta el minuto 19 y dieron un mensaje muy contundente al mundo de rechazo a Peter Lim, pero bien: se alinean con el sentir mayoritario del valencianismo.

La APV y todas sus peñas son un importante núcleo de valenciananismo y no podían quedar atrás en un movimiento social imparable y de dignidad para el escudo. Para futuros ocasiones, como amable sugerencia que también les he hecho en persona a algunos peñistas, habría que idear la fórmula para realizar consultas más rápidas para estos asuntos y no tener que esperar semanas para tomar posición. En todo caso, más vale tarde que nunca si la decisión que se toma es la correcta. El valencianismo, ahora más que nunca, rema unido en el mismo barco: el de recuperar el club de las manos de Peter Lim. Y lo demostrará este sábado.