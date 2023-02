Por encima de Lim

Las peñas confirmaron anoche su rechazo a Meriton en la Asamblea General de l’Agrupació. Estaba cantado. Más allá de la postura de su actual presidente, lo que se impuso fue el sentir general de un colectivo que tiene que continuar siendo el motor del valencianismo. Tiempo habrá de abordar el porqué de Fede Sagreras para haberse puesto de perfil, pero ahora de lo que se trata es de conjugar la protesta en contra de la gestión de Lim con el apoyo al equipo. Hay que huir como sea de la quema.

Y es que siendo importante lo primero, lo segundo es lo más urgente en vísperas de la visita de la Real Sociedad. Un partido que se afronta con muchas bajas y en el que Baraja debuta en casa. Mestalla tiene que ser una olla a presión de manera innegociable hasta que se consiga la permanencia. Porque a estas alturas es de suponer que ya nadie tendrá la ocurrencia de negar el peligro cada vez mayor del descenso. Un objetivo que debe servir para unir y que todo el mundo reme a una por encima del pasotismo del máximo accionista.

Error

Alguien no estuvo fino cuando minutos después del comunicado sobre la investigación al Huracán Melilla se emitió una nota en la que se aclaraba que el Levante quedaba «completamente al margen». Los granotas no tuvieron nada que ver porque lo que presuntamente ocurrió no fue un amaño entre equipos para un 0-8 en Copa del Rey, un absurdo, sino una estafa procedente del equipo para ganar dinero con las apuestas. Más allá del sobresalto en Orriols, donde no tenían idea ni siquiera de las diligencias previas abiertas contra el que fue su rival, LaLiga debe tener más cuidado con cómo dice las cosas.

Malos humos

No es Ramos quien deja la selección sino al contrario. Pese a haber sido uno de los mejores centrales españoles de la historia, los humos en su nota de despedida dan la razón de no contar con él tanto a De la Fuente ahora como antes a Luis Enrique. Incluso a Florentino por negarle la renovación que exigía. Que se prepare el seleccionador, que ha descartado a más jugadores, para lo que se le viene encima.