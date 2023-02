Un equipo en ascenso

El Valencia sigue en puestos de descenso a segunda división. Baraja tenía razón. Salvar la categoría no es cosa de uno o dos días. Ni siquiera la victoria contra la Real Sociedad en Mestalla ha sido suficiente para salir de las tres plazas de abajo. La permanencia se vende muy cara. Carísima. Cada jornada que pasa más. Todos los rivales directos están vivos. Habrá que prepararse para lo que viene porque va ser largo y duro. Menos mal que el Pipo está mentalizando a todo el mundo. Rubén sabe lo que se hace. Conoce el club mejor que nadie. Por eso ha sabido tocar las teclas adecuadas. Por eso ha sabido sacar lo mejor de cada jugador y cada aficionado. El Valencia continúa en zona de descenso, pero ha encontrado un camino con el Pipo. Y eso es casi tan importante como los tres puntos. El Pipo y su cuerpo técnico solo piensa en trabajar y mejorar desde un discurso realista. Mientras tanto, otros en el club el sábado ya sacaban pecho del triunfo y de la plantilla. No aprenden. O mejor dicho, no saben. Cuanto más lejos estén del equipo, mejor. Solo me creo a Baraja. Él y Mestalla son la salvación.