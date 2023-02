Sufrir, creer y ganar

Queda mucho. Muchísimo. Y habrá que sufrir. Baraja lo sabe porque lo dijo desde el primer día y la victoria contra la Real Sociedad no ha variado su discurso. La situación continúa siendo grave. El triunfo del Almería ante el Barça que devuelve al Valencia a la zona de descenso es la mejor demostración. Y hoy juega el Getafe... Sin embargo, más allá de lo que dice la clasificación, las sensaciones son otras. Hay un camino. Uno en el que al final se ve la luz. Ya tocaba. Y es con lo que hay que quedarse. En mitad de la peor situación histórica desde el descenso del 86, tanto Mestalla como el Valencia se dieron un homenaje el pasado sábado cuando más falta hacía.

Después del desastre de Gattuso, cuya ausencia de legado habla por sí sola, más el parche que fue Voro, el equipo se había quedado clavado. Incapaz de ganar y casi de tenerse en pie. Por eso fue tan importante, más allá de los resultados de unos rivales que no aflojan, que se volviese a competir. Que se bajase al barro. Que se supiese estar juntos. Cuándo parar el partido. Dónde morder. Cuál era el momento ideal para perder tiempo. Se trataba de ganar y no necesariamente de hacerlo como un equipo pequeño sino como uno muy necesitado. Las sonrisas de los aficionados de camino a casa fueron la recompensa tanto al esfuerzo como al sufrimiento de estos meses. La grada dio alas. Y el chute de valencianismo en el banquillo hizo el resto. Aunque fuese por descarte o por equivocación, ojalá se haya acertado con la decisión de darle el timón a dos tipos que fueron leyendas como jugadores y que ahora, a expensas de ver la evolución del táctica y técnico del equipo a base de entrenamientos, están transmitiendo toda la competitividad que les caracterizaba. Bienvenida sea esta felicidad deportiva. Y ya que no ha querido intervenir en otras cosas, que Peter Lim no lo estropee.

Primera

De nuevo en zona de ascenso directo. El Levante de Calleja no es tan aplastante como el de Muñiz pero siempre puntúa. Y gana sin necesidad de apretar el acelerador. El día que lo haga, porque tiene varias marchas, será otra historia.