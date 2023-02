El peor año posible

El tiempo pasa y Gattuso sale cada vez más retratado. Al italiano lo salvó la desidia de Lim pero su aportación fue bien escasa. Después del Mundial no dio pie con bola. Y entre la reunión de los jugadores sin él y lo solo que se sintió a la vuelta de Valladolid terminó dando la espantada. Por no acertar no lo hizo ni con los 40 puntos en los que fijó la salvación. Y es que los resultados de la última jornada solo han hecho que confirmar que esta temporada la permanencia va a estar más cara. El peor año para que el Valencia se haya metido en semejante fregado.

De ahí que la victoria contra la Real apenas haya tenido consecuencias clasificatorias. Y lo próximo es el Camp Nou. Una salida de aúpa a la que los de Baraja llegan con sensaciones positivas y parte de la moral recuperada. No es poca cosa. El técnico, además de mejorar al equipo haciéndolo más competitivo, ha incidido en el aspecto anímico. En vez de repetir hasta la saciedad la palabra «miedo», su joven plantilla ha recibido dosis de confianza y tranquilidad. Y en vez también de poner tierra de por medio entre titulares y suplentes, el mensaje ha sido para todos. Son detalles que suman y que están en la base de una victoria con la que no se ha conseguido nada definitivo pero sí dar un enorme paso adelante. Lo que queda se va a hacer largo y el papel de Mestalla, ese estadio del que Rino prefería escaparse, continúa siendo clave. Atmósfera Pocas veces se ha conseguido algo tan difícil como que la grada sea capaz de diferenciar la presión al máximo accionista con el apoyo al equipo. Lo hizo la del Valencia, absolutamente ejemplar el sábado. Es el camino al que venían apuntando incluso los entrenadores rivales y al que desde el primer día se ha agarrado el Pipo. Que a la próxima, contra Osasuna, el autobús entre por la Avenida de Suecia es un objetivo en el que club, manifestantes y Policía tienen que trabajar. Porque ya que las protestas han dejado de ser con el partido en marcha, de lo que se trata es de empezar a ganar antes incluso de ponerse a jugar. No hay mayor muestra de unión que un recibimiento a la altura de las circunstancias.