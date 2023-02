El valencianismo real de Rubén Baraja

Me alegró que el valencianismo volviera a sonreír. Las 8h30 de la mañana del domingo y el entrenador del Valencia ya anda atendiendo a algún amigo coñazo que le fustiga bien pronto. «Hay que disfrutar el día, que hoy es la Crida», decía el Pipo, que tiene descendencia fallera por los cuatro costados. No le pude convencer para que se viniera a la mejor falla del mundo, Conde Salvatierra-Cirilo Amorós; pero bueno, nadie es perfecto. Vive y siente nuestra ciudad porque es de aquí aunque naciera en otro sitio. Las cosas a veces son de esta manera.

«Que la gente coja fuerzas porque nos queda mucho por sufrir». Hay que incidir en el contexto: domingo por la mañana y con el subidón de haber ganado por fin y haber vivido unas emociones brutales en Mestalla. Pero sabiendo que el camino sólo ha hecho que empezar. Para muestra el botón de ver cómo estábamos por la tarde, después de la victoria del Almería contra el Barcelona. Rubén Baraja es Valencia CF de verdad y de corazón. Una cosa digo, ojalá todos y cada uno de nosotros pudiéramos tener una charla personal con él. O mejor, haber podido hablar con él antes de firmar. Cuando se ha referido y refiere al Valencia es siempre a título de «nosotros», porque forma parte de ese todo en el que estamos los valencianistas.

Nadie se monta una película épica de las que acaban siempre de forma previsible. Es decir, no pienso en que sea el Guardiola de aquí. Eso es algo que ni el propio Rubén tiene en la cabeza. Pero es que digo más: no le importa siquiera su contrato, que acaba en junio, porque ahora mismo le da igual y no le quita ni un segundo de tiempo. Él ha venido a sacar a su equipo del barro en el que está, a eso por encima de todo, y tal empresa no entiende de cuestiones personales que ahora mismo no ayudarían a nada de cara al próximo partido, el del domingo.

Es uno de nosotros pero con el cargo de entrenador del equipo, lo cual tampoco es fácil de llevar. Ayuda el carácter que tiene Rubén, que es calmado y reflexivo. No se altera, al menos de forma aparente, por casi nada, y siempre trata de relativizar, ya sea lo bueno o lo malo. Esto no es de su etapa como técnico, ya era así cuando jugaba. Su discurso y sus gestos son reales, nada impostados. Dice y hace lo que siente y eso genera una identificación que no sé si tenemos claro lo importante que puede llegar a ser.

No sé qué va a pasar de aquí al final de la temporada aunque en mi cabeza no haya otra cosa que el hecho de sacar esto adelante. Y en la del Pipo lo está desde antes incluso de ser nombrado entrenador. Está claro que tenemos un entrenador que conoce muy bien dónde está, que sabe cómo estamos, que tiene cristalino quiénes somos, porque él es uno más de los cientos de miles de valencianistas que hay en el mundo. Puede hablar sin miedo y sin pedir perdón, lo que también debemos poner muy en valor en los tiempos que corren. Creo que todos, sobre todo los que vamos ya para viejos, sentimos muchas cosas cuando Baraja y Marchena se miraban y se hablaban después de ganar a la Real. No necesitaron montar nada para dejar claro que sabían muy bien lo que acababan de hacer, con quién y dónde.

Lo que tenga que ser, que sea, pero que nos coja con tipos que saben muy bien qué significa el murciélago del escudo porque lo han llevado en el pecho y lo sienten aunque últimamente no estuvieran en el Valencia. Ayudemos todos al Pipo, que sólo pide unión, que vayamos todos juntos. Hagámosle caso. PD: Enhorabuena a Súper por sus 30 años de existencia, que en los tiempos que corren, es mucho más que una efeméride. Algunos tuvimos la suerte de hacer nuestras primeras prácticas allí en el verano de 1993, y hoy en día tenemos el privilegio de poder escribir cada semana.