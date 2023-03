En el autobús de Baraja

Todo el valencianismo se ha subido en el barco de Baraja. Por la nostalgia de aquel Valencia campeón, por la reacción que demostró el equipo ante la Real, por confianza en los conocimientos y la experiencia del Pipo y, para qué mentir, por necesidad pura y dura. La supervivencia del club está en juego y la única persona que puede evitar ahora mismo el descenso es Rubén.

Meriton ha demostrado que no es mucho de escuchar a sus entrenadores, pero más vale que esta vez lo haga. No puede ser que el Pipo salga en rueda de prensa a decir que está «triste» porque no hubo recibimiento. «Me ha chocado un poco, quería volver a sentir lo que era entrar por la Avenida de Suecia», lamentaba. Por suerte, eso no volverá a pasar. Hay que facilitarle las cosas a Rubén. Hay que poner a su disposición todas las herramientas. Y el recibimiento al autobús es una.

Contra Osasuna habrá pasillo al equipo. Eso no es sinónimo de ganar, pero sí de hacer lo posible por no bajar. El VCF de Valencia no puede caer en la dejadez y el conformismo de Peter Lim. ¡No lo permitas, Pipo! Exigencia, para todos.