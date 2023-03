No me gusta hablar de árbitros pero... ‘telita’

Trato de meterme en la piel de Jaime Latre y no lo entiendo. Es imposible que el árbitro de VAR decidiera tan rápido y quisiera pasar página rápido para no molestar al FC Barcelona. Con la roja a Araújo -tan clara como el penalti- parecía que se había agotado el cupo de decisiones en contra de los azulgrana y la realidad es que ayer, una vez más, se cometió un error gravísimo desde el VAR. Porque honestamente puedo hasta entender que en directo Alberola Rojas no viera acción punible. Más allá de que su reacción inmediata tras el penaltazo de Kessié, comprendo que pueda fallar porque la jugada es muy rápida. ¿Pero Jaime Latre? La sensación es que por mucho que ahora los colegas de los árbitros vendan lo de que por ‘penaltitos’ no hay que llamar a los árbitros de campos, es otro solo añadir otro grado más al ridículo de no señalar pena máxima en la acción de Kessié sobre Fran Pérez. Ojalá sea la última en contra del Valencia este año.