Tengo una propuesta y un reto para la prensa deportiva que sigue al Valencia

Le quiero lanzar un reto a toda la prensa deportiva que trata la información del Valencia. A todos. Radios, televisiones, periódicos y medios digitales, de cualquier forma de pensar o línea editorial. Se lo expuse hace unos días al director de este medio, Rafa Marín, y creo que es el momento de llevarlo a cabo. De que todos lo llevemos a cabo. Y puede que eso conlleve el hecho de sentarte al lado de alguien con quien no hablas hace años, con quien te has peleado o a quien no soportas, o él a ti, pero es que hay algo que está por encima de toda disquisición particular: el Valencia.

Les propongo a todos que enterremos el hacha de guerra al menos durante las próximas 14 semanas. Que seamos capaces de sentarnos en la misma mesa para ponernos de acuerdo en ayudar, en sacar esto adelante, en que el equipo siga en Primera por encima de todo. No se trata de hablar de nada más, no se trata de irnos a tomar cervezas después, ni tampoco fingir siquiera que nos llevamos bien aunque sea por conveniencia. Simplemente es poner por delante lo importante y guardarnos en los pantalones todo aquello que ahora mismo no suma. Nosotros, la prensa, somos los que le ponemos temperatura al termómetro del entorno del Valencia. Negar eso es medir mal nuestra importancia, no tener claro cuál es realmente. Estoy pensando en muchos periodistas, en las que he tenido con ellos, en que nos hemos puesto a parir, en que si nos cruzamos por la calle no nos vamos ni a saludar. Y resoplo. Claro que resoplo. Igual que ellos, sin duda. Pero aquí no nos estamos jugando el ego, sino el Valencia, la pasión para muchos de nosotros y, para todos, la forma de vivir.

Igual lo que pido es una quimera y se me ha ido la cabeza, pero hace unos días vi cómo los tres líderes de la radio nacional en España por la mañana, Carlos Herrera, Àngels Barceló y Carlos Alsina, hacían una emisión en conjunto para conmemorar el día Mundial de ese maravilloso invento. Y aunque no seré yo quien diga que somos menos que nadie, si ellos fueron capaces de sacrificar su tiempo, sus anunciantes e incluso su ego compartiendo espacio con los rivales por la audiencia, igual nosotros, toda la prensa deportiva valenciana, podemos hacer el esfuerzo de poner esfuerzos en común para que el entorno sólo piense en que el Valencia necesita sacar los puntos que hacen falta. Y cuando digo que estemos todos me refiero a todos, sin excepción. Hasta los enemigos más irreconciliables. Porque lo que está en juego es más importante que cualquier otra cosa. Y no hace falta que haya un líder, no hacen falta palleters. Sólo sentarse y hablar, poner negro sobre blanco que ahora prima el club de nuestros abuelos, de nuestros padres y, ya en muchos casos, de nuestros hijos. Si los valencianistas de a pie son capaces de tener claras sus presencias, nosotros, los medios, deberíamos ser incluso un ejemplo. Y ya cuando todo esto pase podremos volver a la guerra, al ataque, a todo eso en lo que consumimos tanto tiempo y que realmente no es importante. Pero cuando pase, cuando tengamos los puntos que nos dejen en Primera, cuando la lucha sea otra distinta. Una lucha en la que en el fondo también estamos de acuerdo: Peter Lim es el problema. Pero no en la forma de solucionarlo. Aunque eso es otro tema.

Le pedí permiso a mi director para que SUPER fuera el anfitrión, ya que creo que es el nexo de unión que todos o casi todos compartimos. En SUPER la mayoría hemos hecho prácticas, trabajado o simplemente colaborado en los últimos 30 años. Pero ni siquiera esto es importante. Lo fundamental es que pongamos lo que es sagrado por encima de todo lo demás. Y eso no es otra cosa que el Valencia.