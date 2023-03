La crítica situación del Valencia ha originado toda clase de ideas sobre la fórmula para relanzar al club en el futuro. Una catarsis expuesta al lugar en el que haya caído la entidad cuando se firme ante notario, o ante un juez, el adiós de Peter Lim. Entre resignarse a tener mejor suerte con un nuevo inversor o buscar el encaje del 50+1 alemán que propone LibertadVCF, está la tercera y quijotesca vía de la refundación, o de la escisión en un nuevo club desde la fuerza social de los aficionados descontentos. Partir desde cero.

Este martes, en Moston, al norte del norte de Mánchester, con el Cuenca Mestallistes tuve ocasión de ver el reflejo exitoso del refundacionismo. El FC United. Un club con casi 20 años de pequeña orgullosa historia, el mismo período de tiempo que la familia Glazer oprime al ‘famous’ Manchester United. El rechazo frontal de miles de socios a la venta del club de Old Trafford a los magnates norteamericanos fue tan enérgico como para empezar desde la división más baja con un nuevo club que conservase la esencia perdida del viejo United. Un socio, un voto. De los Diablos Rojos o los Rebeldes Rojos.

En este trayecto, el FC United ha ido consolidando masa social, estructura, sentimiento de pertenencia, generando un vínculo comunitario sólido en un núcleo obrerista deprimido. Nuestra calle, nuestros colores, nuestra gente. Club antes que patria. Desde ese principio irrenunciable han ido ascendiendo divisiones; reventando cifras de asistencia en el infrafútbol amateur hasta poder financiar un coqueto estadio de 6 millones de libras inaugurado ante el Benfica; se han forzado desempates en FA Cup contra el Brighton y se ha llegado a las puertas del profesionalismo. También hubo pequeños momentos de gloria, como derrotar al Salford City en liga. El club impulsado desde 2014 con fichajes abusivos por los Neville, Beckham, Giggs y Scholes, con un tal Peter Lim de accionista mayoritario, caía 3-2 en liga en Broadhurst Park. Los miembros de la Class of 92, ídolos de una veneración extinta, hicieron cola como el resto para comprar su entrada. Y escucharon el coro «estáis aquí por el dinero» tras la remontada con el gol final de Tommy Greaves en el ‘nuevo teatro de los sueños’. Una definición de Éric Cantona, la leyenda de Old Trafford que más calor ha mostrado a los Rebeldes Rojos.

Soy socio del FC United desde 2010, una de tantas donaciones internacionales en un club en el que se reflejan hinchas de medio mundo. Fui feliz el martes entre los cánticos y pancartas desobedientes (We are the owners) de Broadhurst Park, la catedral del fútbol popular. Sin embargo, de regreso a Mestalla dudo que un modelo así sea igual de transportable. El arraigo en el fútbol mediterráneo, contrariamente al contexto anglosajón, viene condicionado sobre todo por las expectativas deportivas. Hasta yo mismo he pecado. Sin embargo, la reacción del valencianismo para recuperar su club reviste una energía y una terquedad muy familiares con la de los hinchas mancunianos que iniciaron la más utópica de las aventuras, para repudiar a Glazer y derrotar en el césped a Lim. En un escenario de élite es posible ese encaje de club sensato, apegado a su gente, peleón y orgulloso de lugar en el mundo. La Real Sociedad y Osasuna, próximo rival, son ejemplos. Las protestas de los dos últimos años ya son un aviso a los futuros inversores de que en Mestalla, como en Manchester, ya no vale todo.