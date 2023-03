Del pueblo al mundo

Del fútbol regional al título de la Europa League. El viaje del Villarreal CF a lo largo de los cien años de historia que cumple este viernes ha sido apasionante. Especialmente desde que Fernando Roig cogió el testigo de sus dos primeros pilares: el presidente fundacional, José Calduch, y Pascual Font de Mora, el que logró más ascensos (7). Aunque el despegue arrancó en los 90 con un doble salto de Tercera a Segunda, fue a partir de Roig y su equipo de trabajo, en el que nunca quedará en el olvido la figura de Llaneza ni ahora la de su hijo Roig Negueroles, cuando se aceleró todo. La presencia grogueta en la élite ha sido triunfal, desde un subcampeonato liguero a las semifinales de la Champions. Éxitos directamente relacionados con lo que sigue haciendo del club groguet toda una referencia: la gestión. Pero, si además de por una filosofía muy determinada de juego, hay algo por lo que se distingue de los demás, eso es su apuesta por la cantera. No es ninguna casualidad, como escribe el propio Roig en una carta abierta que publicamos en el suplemento especial del Centenario, que el Villarreal sea el único con un equipo en Primera, un filial en Segunda y el femenino también en la máxima categoría. Todo fruto de la inversión deportiva y en infraestructuras, sobre todo en Miralcamp y el remozado Estadio de la Cerámica. Un recinto que ha ido actualizándose con el transcurso de los años y en el que ha labrado su carrera, entre las grandes estrellas que han vestido su camiseta, una leyenda como es ya Manu Trigueros, el futbolista con más partidos disputados.

Peligro

No ha habido neverazo para Latre después del cisco por el que todavía no consta ninguna protesta. Y encima, para compensar la designación de un árbitro con el único precedente del partido en Girona, en el VAR estará el sábado Cuadra Fernández, responsable del gol anulado a Yunus contra el Atlético. Un obús que no subió al marcador porque la jugada se rebobinó hasta tiempos inmemoriales. Después de que Osasuna sí se quejara oficialmente, la actuación de los colegiados se seguirá con lupa. Suerte no, que haya justicia.