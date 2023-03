Baraja y Marchena están dando con la tecla

Baraja está dando naturalidad a cada rueda de prensa y eso es lo más importante. Tal vez nos pone el trabajo más difícil a los periodistas, ya que no da grandísimos titulares, pero la mejor noticia es que ha logrado normalizar las cosas negativas y está potenciando las positivas. Siempre hablando exclusivamente de lo deportivo. El técnico y su segundo, Carlos Marchena, han conseguido activar a una defensa que parecía perdida. Daba igual cuál fuera la pareja que todo terminaba en drama. El primer partido no invitaba al optimismo y es que el balón parado del Getafe dejó KO a un equipo que no levantaba cabeza. Pero desde el duelo contra la Real Sociedad se percibe otra cosa. El cuadro donostiarra apenas generó peligro, lo mismo sucede con Osasuna, que fue incapaz de tirar a portería. Y siendo honestos, en el Camp Nou el equipo tampoco sufrió y si no llega a ser por el árbitro igual hasta saca un notable empate a uno.