Crédito para Baraja

Segunda victoria consecutiva en Mestalla, idéntico marcador con portería a cero, sensación de trabajo y también las mismas dosis de sufrimiento. El volantazo de Baraja es una realidad. Y el Valencia, aunque a la carretera le quedan muchas curvas, ha dejado de circular en sentido contrario. Menos mal. El crédito que se ha ganado el entrenador es directamente proporcional al que ha recuperado el equipo. Y los tres puntos ante Osasuna, que ni disparó entre palos, son oro puro. Especialmente para huir de esa zona de descenso que tanto quema. Y es que sacar los partidos adelante sigue costando Dios y ayuda. Pero se sacan, que es lo que cuenta. Aunque sea montando una trinchera en el córner. Desde el inicio los de Pipo estuvieron mejor y en la segunda parte pegaron definitivamente el estirón. El gol debió llegar bastante antes. Pero lo hizo a raíz de un resbalón de Torró y una buenísima definición de Kluivert, el mejor sobre el césped con diferencia. Fue suficiente para ganar, aunque después del robo en Barcelona el arbitraje volvió a ser de traca... Iglesias se equivocó en todo. Eso sí, demostrando que está para eso y que no es tan complicado, acudió tres veces al VAR para levantarle dos rojas directas a Osasuna que no eran y pitarle al Valencia un penalti claro. Menos claro, de todos modos, que el cometido previamente sobre Lino y que se volvió a quedar en el limbo.

A buenas horas

Florentino se puso una pinza en la nariz. Pero el tufo del ‘Caso Negreira-Barça’ es del todo insoportable. Así que al presidente del Madrid no le ha quedado otra que personarse como acusación particular en la causa de la Fiscalía. Aunque sea para guardar la compostura, el movimiento es de lo más trascendente de cara a su alianza con Laporta en la causa de la Superliga. Todo lo que no sea luz y taquígrafos, además de sanciones, es una amenaza para el fútbol español.

Victoria y homenaje

No hay mejor manera para recordar la figura de Pedro Catalán que una victoria. La celebrará desde lo alto. Aunque el verdadero tributo tiene que ser el ascenso.