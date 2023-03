Seis puntos de alivio

Queda mucho y la lucha por la salvación sigue en un puño. Sin embargo, el alivio de los seis puntos de Baraja es enorme. Fuera del descenso esta semana, las cosas se ven de otra manera. Al menos, con menos angustia. Y es que el entrenador, a base de sentido común y sin inventos, ha dado con la tecla. Aunque la próxima jornada se visita al Atlético, con el riesgo de volver a quedarse enganchado abajo, el equipo va a jugarse el objetivo después del parón contra sus rivales directos.

Ahí será cuando llegue la hora de la verdad. El momento de dar el estirón y despegarse. Algo para lo que cuenta Mestalla más esos 21 futbolistas que ya han jugado con el Pipo. Y a falta de Cavani, que será el 22. El regreso del uruguayo, máximo goleador, planteará un interesante dilema respecto al once y el dibujo. Tras haber sido titular casi que por decreto con Gattuso, sus números individuales no se discuten pero sí los colectivos. De que hay que aprovecharlo no hay ninguna duda.

Sí que la hay, en cambio, sobre que sea a costa de aparcar a Hugo Duro. Un delantero con menos gol pero cuyo sacrificio y entrega le hacen muchísimo bien al grupo. Más allá de su error en el penalti y de que no anda fino de cara a portería, el actual es su mejor momento de la temporada. Bendita papeleta para el míster, al que se le presenta la excusa perfecta para un doble pivote con Guillamón y Nico como eje de un 4-4-2 con Duro junto a Cavani arriba y Kluivert y Lino en bandas.

Mala pata

Las lesiones, y más si son de gravedad, siempre llegan en un mal momento. Pero la de Pablo Martínez es especialmente fastidiosa. El que estaba siendo centrocampista revelación se despide de la temporada cuando venía de renovar y justo cuando el Levante se ha enganchado con los resultados. Los problemas ofensivos del equipo también están poniendo a Calleja en un aprieto. Es posible que haya llegado el momento de arriesgar más y sacarle mejor partido a delanteros como Bouldini y Wesley pegándolos al área y haciéndolos jugar juntos. El ritmo para el ascenso directo exige no solamente sumar sino continuar haciéndolo de tres en tres.