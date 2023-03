¿Miguel Zorío es la clave para cambiar el Valencia?

Que Miguel Zorío tenga espacio en la información relacionada con el Valencia es algo que no entiendo. Y digo esto mientras pienso y escribo hoy sobre él, pero es que hay cosas que me sacan de quicio −cada vez menos, gracias a Dios− y esta es una de ellas. No tengo un mal concepto de Miguel como profesional.

Lo digo completamente en serio. Pero, en lo relacionado con el Valencia, y desde hace muchos años, es una persona de la cual no me entra en la cabeza que diga algo y se le haga caso como si de verdad fuera relevante. Entiendo que se va a cabrear con este artículo, pero yo, al igual que él, también soy libre de opinar. Y bien que lo sabe porque, cuando llamó al que era mi director de la televisión cuando era vicepresidente del club en época de Vicente Soriano y le dijo que me callara cuando contaba que se buscaban prestamistas por toda Europa, no logró cerrarme la boca.

Ya sé que lo niegas siempre, pero puedes hablar con Paco Temprano, la persona a quien llamaste y que me citó en su despacho para darme su apoyo en lo que yo decidiera, y ya que te cuente él. Miguel Zorío es la persona que en una junta dijo que tenía una oferta por las parcelas de Mestalla en una hoja de papel que nadie vio. Es la persona que dice haber hecho no sé cuántas ofertas a Peter Lim. Es la persona que lleva años vaticinando cosas que nunca pasan; y que las sigue vaticinando. Es la persona que proclama querellas, demandas y todo tipo de denuncias por diversas cuestiones, pero que luego nunca derivan en nada.

Es la persona que cuando hace una rueda de prensa, y aquí es donde viene el drama, los medios acuden a ver qué ocurrencia tiene esta vez. Así no vamos a arreglar el Valencia, no va a cambiar nada y no se va a avanzar hacia ninguna parte. Le he pegado tantas vueltas a este asunto (tengo algún testigo de ello en este periódico) que he llegado a pensar que Zorío era una persona de Lim. Sí, sí, pagada por Peter Lim. Porque los sainetes que lleva montando, y los que quedan, sólo me entra en la cabeza que tengan sentido si es para cualquier cosa que no sea el fin que dice el protagonista que tienen. No tengo pruebas, pero tampoco es que tenga muchas dudas, la verdad.

He hablado alguna vez con Miguel sobre este tema. La última hace año y medio. Fue por escrito, y le dije lo siguiente: «don Miguel... una LOI no es una oferta, collons. Yo le he presentado a Lim dos y ni ha contestado. Joder, de verdad que me gustaría que esto acabara y acabara bien, pero ¿de verdad crees que es la forma? Y yo no soy nadie, pero (h…), es que así es muy complicado». Las respuestas me las guardo, pero lo que yo digo en un medio lo digo después en persona y a la cara, no he tenido nunca ningún problema con ello.

No, Miguel Zorío no es la solución a ningún problema del Valencia. Es más, creo que es otro problema añadido. Como si no tuviéramos ya bastantes. Porque cuando uno quiere de verdad cambiar las cosas y tiene la forma de hacerlo, ejecuta. Lo que no hace es dar publicidad a sus actos, de ninguna manera, y más cuando se tira años diciendo que van a pasar una serie de hechos… y ese momento nunca llega. Desde abril de 2018 tenemos un café pendiente, y aprovecho este artículo para poner la posibilidad de nuevo encima de la mesa. Si realmente eres la llave que lo cambia todo, Miguel, seré el primero en ayudarte. Pero ya no valen más papeles doblados. Si lo que pretendes es que alguien te crea, eso ya no vale.