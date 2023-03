Baraja se ha metido a la plantilla en el bolsillo

Sí es cierto que cuando llegó Bordalás el mantra de ‘se ha ganado a la plantilla’ era el pan de cada día. También la Gattuseta y su collejas divertían a propios y extraños. Hasta la idea de salir al toque caló al principio. Ahora todo es idéntico con el Pipo pero yo veo ciertos motivos para entender que en esta ocasión es distinto a las anteriores y es la propia actitud del líder. Baraja no necesita de un mensaje contundente en ruedas de prensa, ni retos a la prensa como hizo en alguna ocasión Gattuso. El Pipo es honesto y tranquilo en el mensaje y ofrece una naturalidad que permite dibujar calma en el vestuario. Porque después del ciclón Gattuso, el técnico ha conectado de nuevo a Mestalla, ha hecho que las cosas sigan su curso de manera tranquila y ha potenciado las virtudes de algunos defensas, algo que no era tarea sencilla. Por eso, y a riesgo de que en el futuro más inmediato suceda lo mismo que con los anteriores, me creo la confianza en Baraja.