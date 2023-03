Cuidado que quema

Estaba cantado que la figura de Peter Lim volvería a ser protagonista en las Fallas. Son muchos los monumentos que le dedican alguna escena. Y es que la denostada figura del máximo accionista del Valencia CF es un objetivo perfecto para la crítica y la sátira. Hay un ninot suyo apuñalando al murciélago del escudo. Y otro en el que representa a un King Kong a punto de devorarlo.

Agresivas imágenes basadas en muchos casos en las manifestaciones de los últimos tiempos en los que la afición ha demostrado su descontento. Más tierna es la del abuelo con su nieto sosteniendo una bufanda con el lema de ‘Amunt’. Todo muy blanco si no fuera porque enarbolan la pancarta amarilla del ‘Lim Go Home’. Y más en especial si no fuera porque se trata del monumento municipal de la Plaza del Ayuntamiento. Son altas las dosis de morbo en ese detalle.

Y se trata también de una representación muy gráfica de la situación. La relación entre el Consistorio y el club sigue cogida con pinzas. Los avances y conversaciones no terminan de concretarse en un convenio. Y es cierto que el Nou Mestalla ha pasado en el día a día a un segundo plano por la crisis deportiva y la amenaza de descenso. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, hay un panorama sin nada claro. Pero pase lo que pase, de lo que no hay duda es de que este 19 de marzo Lim será víctima del fuego purificador. Y vuelta a empezar con la esperanza de que el Valencia CF renazca.

Momento de la verdad

Después de muchas jornadas de vino y rosas sin perder partidos, el Levante tiene hoy «el partido más difícil e importante de la temporada». Lo dice Calleja, consciente de que tras encadenar una derrota y un empate, lo que ocurra contra el Málaga puede marcar el resto de la temporada.

Los resultados y las lesiones son un peligroso cóctel para los granotas, que necesitan ganar ante un rival al que ya no le quedan apenas balas. El ascenso directo exige no volver a fallar. Y al mismo tiempo eso pasa también por afilar el ataque. El gol es la gran asignatura pendiente y pese a la vuelta de Soldado tal vez sea hora de pegarle una vuelta al esquema.