Calmas y tempestades

Solo el simple hecho de poder hablar un poco de fútbol, de las variantes en el ataque, de alternativas entre los centrales, del juego interior más equilibrado, de jugadas a balón parado y otras muchas cosas, me resulta sano, mentalmente, para el valencianismo. Necesitábamos algo más de gestión deportiva y «un mucho» menos de mala gestión institucional, con campos por hacer, deudas capitalizadas, avales codiciosos, idas y venidas de cargos intrascendentes y fantasmagóricos, etc.

Ya nos hemos quitado el estigma de Gattuso y su baja profesionalidad, por no decir elegancia (¡qué decepción más grande de un futbolista tan valorado!). Nos estamos quitando de en medio, también, la impotencia (y quizá, cansancio) de Voro frente a una plantilla que ofrece aún muchas dudas. Y después de quitarnos todo esto, llegan Baraja y Marchena, con la seguridad de quienes saben de qué va est de jugar en Mestalla, de vestir esas camisetas y la energía suficiente para darle a cada cual la porción necesaria de confianza para sacar esto adelante. Seguimos abajo, sí, pero las sensaciones parecen otras ¿no?

No hay milagro porque aún estamos muy hundidos en la clasificación y seguimos sin marcar fuera de casa y por tanto, sin ganar tampoco. Todo es cuestión de trabajo. El tiempo pondrá a cada uno en su lugar, pero mientras, que el Valencia CF sea capaz de enganchar seis o siete resultados positivos que le permitan sumar doce puntos al menos y por ahí ya comenzaremos a respirar un poco más y mejor para, después, volver a sacar toda la porquería que Meriton sigue acumulando debajo de la alfombra.

Lo cierto es que a uno le vuelven las ganas de ver a este equipo, ya solo por el tesón y la voluntad que están ofreciendo: el valencianismo, esa afición manchada por una falaz corriente de opinión en muchos casos, no solo está siendo paciente, sino que se refugia en la exigencia de la entrega y del carácter y a eso se aferra cada vez que el equipo salta al campo. Es innegociable y solo se reacciona cuando el futbolista se esconde y deja que las cosas vayan pasando de largo. Por suerte, Baraja esto no lo permite y está exigiendo que las cosas pasen porque las estemos provocando en cada balón jugado.

Dependemos del acierto de unos pocos, sí, pero al mismo tiempo del aliento de miles y miles de personas, porque el equipo debe seguir yendo de la mano de su afición hasta que logre derribar los muros del rival y encuentre, dentro de la tempestad que es cada partido, su particular calma emocional y de juego. Por Mestalla, entre otras cosa, pasa media salvación, y eso hay que tenerlo claro; pero hay que rascar también fuera de casa y este sábado tenemos una primera oportunidad nada fácil, pero sí factible. Si sacamos algo de allí entenderemos que el milagro se está convirtiendo en mejoría y en fiabilidad y eso solo será a costa del trabajo duro de la plantilla y su cuerpo técnico. Mientras esto no llegue a equilibrarse, seguiremos haciendo gráficas de extremo a extremo, quizá también porque hay una nefasta y muy deficiente planificación deportiva detrás.

Ahora lo que toca es estar con el equipo, protestar cuando se tenga que hacer, y hablar de fútbol siempre que podamos. Cuando Baraja logre encauzar esto (que lo hará, no tengo la más mínima duda), entonces ya sabemos que vendrá la mano lesiva de Meriton y comenzará de vender los mejores activos, a traer cedidos a granel, a mentir con el tema del campo, de los números que van y vienen y con toda esa manera de enturbiar al Valencia CF…. Ese sí sería el gran milagro: ver a todos estos devoradores de voluntades valencianistas fuera del club de manera definitiva. De momento, tenemos a Baraja y a su equipo, que nos permiten tomar un poco de oxígeno. Pero no sé hasta qué punto que estén ellos aquí no es la calma que antecede a una nueva tempestad.