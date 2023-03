La señal más peligrosa del Metropolitano

De todas las estadísticas dramáticas del Valencia lejos de Mestalla la más peligrosa es que el equipo volvió a perder con un resultado abultado. Un 3-0 en contra 27 partidos después. Porque eso es sinónimo de que el equipo no compitió. De que no estuvo en el partido. O que le vino muy grande. «Esperaba otro espíritu diferente», se quejaba el Pipo. Se puede perder como en el Camp Nou, incluso como en Getafe, pero nunca como en el Metropolitano. Lo que pasó el sábado contra el Atlético en un paso atrás peligroso para la confianza del grupo. El equipo se traicionó porque no fue fiel a sus señas de identidad y eso es un lujo que no puede permitirse a estas alturas de competición con el descenso en juego. Al equipo podrán ganarle en calidad, pero no en «concentración». La goleada de los de Simeone solo deja una lectura positiva. Si alguien pensaba que esto estaba ya hecho ganando dos partidos se equivocaba. Baraja lo sabe. Baraja sabe el camino. ¡Que nadie se salga!