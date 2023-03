Mestalla es la salvación hasta jugando fuera

Acierta el Valencia poniendo autobuses gratis para sus aficionados. Layhoon, Corona y Solís hace mes y medio no hablaban de descenso. Decían que la posibilidad de bajar a segunda división «no estaba en la mente» de nadie. Ahora empiezan a verlo tan mal que han decidido tener un gesto con el valencianismo. Ya era hora. La medida de sufragar el coste de los autocares a Almería es tan oportuna como urgente. Baraja y los jugadores necesitan a la gente. Visto el rendimiento del equipo como visitante con la peor racha de la historia, queda claro que la salvación pasa por Mestalla. Se juegue en casa. O se juegue fuera. Había que llevarse un trocito de Mestalla al Power Horse Stadium. No quedaba otra. Es lo menos que puede hacer una propiedad que no ayudó al entrenador y a la plantilla cuando tocaba. En el mercado de invierno. El equipo necesitaba que le tiraran una mano en enero y la propiedad se la echó al cuello. Las consecuencias son llegar a abril en puestos de descenso.