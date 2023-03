Hace una semana, Toni Hernández, columnista de este periódico me dedicó un exceso de “cariño” que no creo merecer, cariño que debo devolver como muestra de mi infinita gratitud a ese protagonismo que me ofrece (¡hasta tengo una sección en su blog¡). En este caso, yo que soy un humilde doctor en economía, intentaré recordar cuando escriba una de las primeras lecciones que dan en las facultades de periodismo: siempre ataca al argumento, nunca a la persona. Si haces lo segundo, es por que no tienes fuerza en lo primero.

Parece que al reputado blogger no le gusta que el que suscribe busque una solución racional al desastre que supuso para el Valencia CF la llegada de Peter Lim de la mano de Amadeo Salvo y Aurelio Martínez. Y sus argumentos son tan rotundos como inexistentes: “no tengo pruebas de lo que estoy diciendo, pero tampoco es que tenga muchas dudas”, llega a reconocer sin ningún pudor nuestro inefable intermediario internacional de compra y venta de clubes, según el mismo firma en su cuenta de twitter.

Pero como no voy a perder el tiempo en analizar su azarosa vida profesional y deportiva, su columna me ha servido para analizar si de verdad he aportado algo al Valencia CF, en el pasado, en el presente y como no, en el futuro. Comencemos. ¡Va por ti!.

De mi paso por el club como Vicepresidente del área económica, recuerdo que me encontré una sociedad con gravísimos problemas de tesorería, con contratos de patrocinio imposibles de cobrar y con una pésima gestión reputacional. En un año conseguimos meter en las arcas del club contratos por valor de 300 millones de euros sin vender a las grandes figuras de la plantilla: nuevo contrato de televisión pasando por encima del Atlético Madrid; patrocinios de Mercedes Benz, Kappa, Loewe o Unibet; rechazamos un ofertón por Villa del Real Madrid, otra por Silva del Atlético, etc. Y el equipo se clasificó para competiciones europeas, cuando la temporada anterior casi bajamos a segunda división.

Como ya he comentado en multitud de ocasiones, dando datos y nombres, desde Bancaja y desde las instituciones políticas, se torpedeó la venta de las parcelas del viejo Mestalla, ya que cuando entrábamos nosotros por las puertas del estadio, salían el Bigotes y sus compinches. Por cierto, forzando mi salida todos volvieron. Prometieron todo, y no consiguieron nada. En lo económico vivieron de la herencia que les dejé.

Por cierto, y para terminar con el pasado de mi gestión en el Valencia CF, otra de mis responsabilidades en el club era la política de medios de comunicación. Di la orden de cortar el grifo de todos aquellos pagos que, por decirlo suave, no encontré justificados. Cuando mueves esos lodos siempre queda algún barro, dicen.

Pasaron los años, y el mismo que me ofreció traicionar a Vicente Soriano y hacerme Presidente marioneta del club (a lo que me negué), me llamó para volver al Consejo de Administración tras el fracaso de gestión que se estaba produciendo. Y de nuevo di el no por respuesta, por que en ese consejo estaba sentada un personaje…cuyo patrimonio tiene un origen difícil de justificar. ¿lo quieres más clarito Toni?.

Fracasado el asalto al club desde la política, los del power y los del point meten a Caballo de Troya Lim en Mestalla, y mientras algunos provocaban huracanes subidos en coches pagados por otros, yo me dedique a denunciar el desastre que iba a suponer la llegada de Peter Lim y de Jorge Mendes al Valencia CF. Y en aquel momento, le recuerdo a mi insigne columnista, que las hordas salvistas y su mafia en redes sociales, crearon un frente bélico peligroso contra el único opositor que tenía el hijo del pescador, el que suscribe.

Si algo intento que me caracterice en mi vida es la coherencia, así como la capacidad de mantener en el tiempo el esfuerzo por conseguir un bien superior, en este caso, salvar a nuestro club de las garras inmundas de Mendes y Lim. Así, poco a poco, he conseguido que la percepción del valencianismo hacia Lim y hacia mí fuera cambiando, y esa balanza se ha inclinado definitivamente del lado de los que buscamos una solución fiable, segura y ambiciosa para este decadente Valencia CF. Y eso parece que a algunos les duele. Pues a comer ajos.

Respetando las opiniones de todo el mundo, incluido las de mi autoproclamado biógrafo de cabecera, vengo diciendo desde hace más de 8 años que la única solución para que se vaya Lim es comprarle las acciones. Ni las va a regalar, ni va a dejar quebrar una empresa en la que en teoría ha puesto mucho dinero. Pero mientras algunos en sus blogs defendían a Jorge Mendes y Peter Lim, o aplaudían la continuidad de estos dos Calígulas del valencianismo, arguyendo que no sabíamos quien vendría después de ellos, yo me dediqué a buscar dinero para terminar el estadio y pagarle al singapurense un precio razonable que nos permitiera recuperar el club. Y tanto una cosa como la otra están hechas. Toni, sólo falta un pequeño detalle que como opinador obvias: si no se ha hecho la compra de las acciones de Lim es por que él pide 450 millones de euros, y esa cantidad yo nunca se la voy a pagar (y parece que nadie lo va a hacer). Igual tú como el nuevo experto en transacciones internacionales de equipos de fútbol nos ilumines con tu sapiencia, que tu currículum no demuestra.

Por lo tanto Toni Hernández, ¿es Miguel Zorío clave para cambiar el Valencia CF y conseguir tirar a Peter Lim?. Rotunda y humildemente, sí. Pero lo es, lo soy, en la misma medida que lo son los 14.000 valencianistas que firmaron hace ya algunos años mi propuesta de compra en Change.org ; lo es en la misma medida que lo son Libertad VCF, Torino o la Agrupación de Peñas; lo es en la misma medida que lo son ex jugadores como Cañizares, Ayala, Subirats o Kempes; lo es en la misma medida que lo son ex presidentes como Paco Roig o ex directores deportivos como Juanjo Rodri; lo es en la misma medida que los son el 90% de los periodistas deportivos de esta ciudad que claman contra la gestión que tú defiendes; en resumen, lo es en la misma medida que los son esos millones de valencianistas anónimos, que están hasta las narices de Peter Lim y sin los que sería imposible pertenecer a esta gran familia que es el Valencia CF.

Decía el clásico: “la vida es como una taza de café. Lo importante no es sólo como lo preparas ni como lo tomas, lo fundamental es con quien compartes ese momento tan especial”…y yo los cafés los tomo únicamente con personas que se respetan y que respetan, que debaten sobre argumentos sin tener que acudir al improperio personal.