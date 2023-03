No hay un minuto que perder contra Meriton

Habrá a quién siempre le vendrá mal que se proteste o se presione a Meriton en otras instancias, pero la realidad es que no hay un minuto que perder en la lucha para empujarles a que se marchen de Mestalla. Sí, el equipo está metido de lleno en la lucha por la salvación, pero aunque suene repetitivo lo diré de nuevo: Peter Lim, Layhoon, Solís y compañía no pierden balones. El valencianismo ya ha demostrado una y otra vez que sabe separar a Meriton del club. Las protestas dentro y fuera del estadio no han cesado y el apoyo a los jugadores ha sido inquebrantable. El resultado lo hemos visto todos, el equipo de Baraja ha ganado sus últimos dos choques como local. El tiempo de Lim acabó, así que por mucho que haya quién trate de convencer siempre a la afición y los colectivos de oposición de la ‘idoneidad’ de postergar las acciones de presión, yo creo que cada día que pasa con Meriton aquí la herida por la que se desangra el club se hace más grande.