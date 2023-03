Los números uno del valencianismo

«No merecemos otro descenso». La portada de SUPER con el socio número uno José Benet (91 años) y el incombustible Pepe Serrate (93 años) es para que acabe colgada en el vestuario de aquí hasta final de la temporada. O mejor, para que esté pegada en la puerta de los despachos de Layhoon, Corona o cualquiera que se sienta con ‘poder’ en el club. Para que todos los verdaderos culpables de la dramática situación del equipo no olviden que con sus decisiones han jugado y están jugando con el sentimiento de los aficionados. De los niños. Y de los ‘iaios’. Como ellos. Serrate a sus 93 años hace un llamamiento para tomar la ciudad a final de la temporada y protestar contra Lim baje o no baje el equipo. Benet a sus 91 renuncia semana a semana su invitación al palco por su físico y por no estar conforme con lo que está haciendo Meriton. Soy muy grandes. Y son un ejemplo. Respetan al club y lo defenderán hasta el último de sus días de gente como Lim.