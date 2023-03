Un Valencia a lo Macaulay Culkin

A lo Macaulay Culkin. Así se va a salvar el Valencia CF esta temporada. No, no dejes de leer que sé que te ha explotado la cabeza después de venirte la canción de turno -igual que a mí- y pensarás que se me va la olla, pero es que este Valencia CF de Baraja gana solo en casa, y por eso tiene que hacer que Mestalla sea un fortín inexpugnable.

Porque yo no sé vosotros, pero este fin de semana lo he pasado fatal sin liga viendo la clasificación del Valencia CF. No os voy a engañar, me he desconectado un poco de la selección. Después del batacazo en el Mundial y la elección de De la Fuente como seleccionador, estoy algo desencantado con el rumbo que está tomando.

Pero es algo que me da igual, al menos de momento, porque todo queda en un segundo lugar cuando has pasado el parón en los puestos de descenso y no ves el momento de que llegue ya el primer partido liguero para intentar remontar el vuelo. Ni Alonso, ni la Kings League, ni la Selección Española… no puedo dejar de pensar en que nos jugamos la vida -deportivamente hablando- en el periplo de partidos que comienzan el lunes que viene. Y es que encima tenemos que esperar hasta el lunes para más inri, conociendo los resultados de todos y con una ansiedad viendo la tabla de no te menees. Pero es que, lejos de ser pesimista, creo que este Valencia CF va a conseguir resucitar. No sé si a domicilio rascaremos algún punto -que espero que sí-, pero es que en casa creo que vamos a ganar muchos (ojalá todos). Cada día que pasa estoy más convencido de que la fuerza de este Valencia CF es Mestalla. La afición es la que lleva en volandas al equipo y le arropa cuando más lo necesita para conseguir la victoria. Un Valencia CF con más corazón que cabeza, con más lucha y esfuerzo que calidad. Lo hemos visto contra la Real Sociedad y contra Osasuna, y espero verlo de nuevo contra el Rayo.

Por eso, el Valencia CF se tiene que salvar a lo Macaulay Culkin (sí, a ti también te ha vuelto a venir esa canción de Ladilla Rusa igual que a mí). Debemos hacernos fuertes en casa para impedir que vengan de fuera a llevarse los preciados tres puntos. Porque al Valencia CF este año le han robado mucho, tanto en sentido figurado como literal. Robos, atracos y hurtos en casa y a domicilio en cada jornada de campeonato y por eso hay que tratar de hacer las cosas extremadamente bien para no caer en ninguno de los partidos trampa que hay a la vuelta de la esquina.

El primero será contra un Rayo que te saca 10 puntos, que juega bien y está en una merecidísima octava posición. Un encuentro complicado contra un Andoni Iraola que lee muy bien los partidos, y un futbolista como es Isi Palazón que siempre nos pone en aprietos. Aprovecho para hacer un llamamiento a la defensa del Valencia CF: Si algún defensor de los nuestros lee esto, que se preocupe de cubrir a Isi antes que a otro futbolista, probablemente nos la vuelva a liar como cada temporada.

Bromas aparte, la Liga del Valencia CF empieza ahora. Es el momento de demostrar si este equipo merece o no estar en Primera División. Es el momento de convertir Mestalla en un feudo inexpugnable, una olla a presión, un estadio infernal para el resto de equipos.

Así que Macaulay Culkin, guíanos que tú sabes muy bien que es eso de ganar y hacerte fuerte solo en casa.