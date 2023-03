El inexplicable ‘caso Lim’: ni dinero ni prestigio

La permanencia de Peter Lim en el Valencia es futbolísticamente inexplicable. No tienen el apoyo de la masa social, deportivamente ha dejado al club en la peor situación de los últimos casi cuarenta años y a nivel económico el valor de sus activos más importantes -los futbolistas- cae en picado cada temporada, dejando muy poco margen para hacer negocio real con su compraventa.

Porque si estuviera llevando al Valencia a la mediocridad deportiva, pero a cambio sacase cada año una plusvalía enorme por dos o tres jugadores jóvenes podría entender -que no respetar- que es su modelo de negocio, pero es que se da el caso de que tiene al Valencia lejos incluso de la zona media y sus jugadores tienen poco valor de mercado.

Así que llegados a este punto, de verdad que no me entra en la cabeza que mantenga su postura de retener la mayoría accionarial mientras el Valencia se desangra y no le reporta ni dinero ni prestigio. Algo se nos escapa.