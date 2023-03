El tiempo ya ha dictado sentencia por la venta

Pase lo que pase con el juicio, que creo que absolverá a Salvo y Aurelio por el hecho de que 17 patronos votaran la venta a Peter Lim, el tiempo ya ha dictado su sentencia. Porque lo que no es discutible es que no se ha cumplido nada de lo que públicamente defendieron. Nada es nada. Tampoco es discutible, por mucho que se hagan los suecos, que vendieron la llegada del singapurés como el mesías que iba a llevar al pueblo de Mestalla a cotas jamás conocidas: estadio cinco estrellas, equipo Champions y deuda por los suelos. Y tampoco es discutible que si todas esas promesas, compromisos o como quieran llamarlo las hubieran plasmado por escrito, hoy el Valencia no estaría en la peor situación de su historia. Y la hemeroteca demuestra que ellos abanderaron en la escena pública el desembarco de Meriton en el club, por lo que diga lo que diga el juez, ellos ya han perdido el juicio de un valencianismo que confió en ellos y hoy se siente traicionado.