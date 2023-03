Kluivert y diez más en la final contra el Rayo

Que el partido contra el Rayo es una final tiene lo mismo de tópico que de realidad. El Valencia está en descenso en el mes de abril y creo que todavía no somos del todo conscientes de la gravedad. Descenso en abril. Las alarmas están todas encendidas y hay muy pocos jugadores en la plantilla que, hasta el momento, hayan dado un paso al frente para apagarlas.

Uno de ellos, especialmente en las últimas jornadas, es Justin Kluivert. El neerlandés estaba siendo el principal activo ofensivo del equipo antes del parón. Sus minutos dan puntos, como ante Osasuna, y de puntos no anda sobrado el Valencia. Baraja no puede permitirse prescindir de su hombre con más gol. Los datos no engañan: con menos titularidades que Lino y Castillejo, registra más dianas, decisivas además.

El Pipo sabe cuál debe ser el guion contra el Rayo. Lo interpretó a la perfección ante la Real y Osasuna. Este Valencia se hace fuerte desde la solidez defensiva. Pero sin goles no hay triunfos, y Justin es el jugador con más gol del equipo.