Bandera roja para la FIA

Los más viejos del lugar tienen grabada a fuego y sangre una de las más famosas banderas rojas en la historia de la Fórmula 1: la del Gran Premio de Mónaco de 1984. Bajo una intensa lluvia en la ratonera de Montecarlo, el McLaren de Prost lideraba y un jovencillo llamado Senna, al volante de un modesto Toleman, le comía el terreno y buscaba su primera victoria. Jackie Ickx, director de carrera, atendió a las insistentes peticiones de Alain y decidió sacar la bandera roja y dar por acabada la prueba. Ayrton se quedó sin victoria y los espectadores nos quedamos preguntándonos por qué diablos no acabaron la carrera.

Casi 40 años después hemos visto como los comisarios decidían que, diluviara, tronara o llovieran sapos sobre el Peñagolosa, la carrera en Australia debía completar sus 58 vueltas. Así, después de la tercera bandera roja, la FIA determinaba reiniciar la carrera para que los coches desfilaran como en una procesión de Semana Santa y cruzaran la meta bajo la bandera de cuadros. Otra vez acabó ganando Verstappen a quien, con la ventaja de su Red Bull, le daba igual que la bandera fuera verde, roja o arcoíris.

Fernando Alonso volvió a subir al podio a pesar de que Sainz se lo llevó por delante en la penúltima resalida. La aplicación de la normativa benefició al asturiano, ya que antes de comenzar la pantomima de la última vuelta, pudo recuperar su tercera plaza. Carlos tuvo un vía crucis de Gran Premio: a pesar del buen ritmo del Ferrari, no pudo aprovechar su potencial en la crono, sufrió durante toda la carrera los ataques del Alpine de Gasly y acabó chocando contra su ídolo, Alonso.

Su máxima aspiración era entonces conservar la cuarta plaza, pero llegó la FIA… Los comisarios decidieron penalizarle con 5 segundos y el madrileño se quedó sin puntuar. No dejamos de preguntarnos por qué, si en las salidas siempre se disculpa una mayor agresividad, le cayó a Sainz el castigo. ¿Sancionaron a alguien por tirar en la salida original a su compañero Leclerc? No, no lo hicieron. Hasta el mismo Alonso disculpó la acción de Sainz y lo excusó por las gomas frías. Parecía que los comisarios buscaban un chivo expiatorio y fue una penalización desmedida, a la vista de lo que se hace en estos casos. Así, que bandera roja para la FIA por aplicar a discreción la dureza sancionadora.