Sin gol no hay salvación y Kluivert no puede solo

El Valencia está en el camino correcto si pretende que la meta sea la salvación. El partido frente al Rayo fue una demostración más de que, salvando el desliz del Metropolitano, el equipo ha mejorado considerablemente con la llegada de Baraja. Pero puede no ser suficiente si los encargados del gol no comparecen.

La sequía goleadora es alarmante. Salvo Kluivert, ningún atacante está aportando lo que un equipo que roza el descenso necesita. El principal foco está sobre Cavani, por supuesto. La apuesta por el uruguayo en verano fue grande y las esperanzas de la afición depositadas en él, máximas. Hasta el momento no ha sido determinante, de hecho sus goles no le han dado ninguna victoria al equipo.

En 2023 no ha visto puerta y el equipo le necesita como el comer. Sigo confiando en que aparecerá, pero que no se haga esperar mucho más. No hay que olvidarse de Lino y Castillejo, por cierto. Tienen que dar algo más.