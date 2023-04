Penitencia y pasión

Con todo de cara después de los patinazos de los rivales directos, el Valencia se quedó corto contra el Rayo. Que el punto sirva para salir del descenso es absolutamente anecdótico porque la jornada se había puesto a huevo para ganar y haber afrontado el partido del domingo en Almería como el de la resurrección en caso de victoria. En la pelea por la salvación es cierto que cada punto es oro, pero la dinámica de los de Baraja es la de un equipo que va a sufrir hasta el último suspiro por salvar la categoría. Y que está en el camino de conseguirlo. Aunque no es nada que no se supiera de antemano, esa realidad continúa siendo tan dolorosa como preocupante. Tras el caos del Metropolitano y un parón de por medio para resetear y asentar conceptos, el efecto del nuevo entrenador tampoco sirvió para el tercer triunfo consecutivo en casa ni para que la salida al campo fuese tan efervescente como hacía falta en una noche un tanto desangelada desde el arranque y más aún tras el tempranero 0-1. SIn embargo, es un hecho que con el Pipo se ha mejorado prácticamente en todo y que la solución no pasa por otro sitio que no sea el del empuje con el que se forzó el penalti (el de Diakhaby no era y el que sí es de los que se pitan ahora) o que Dimitrievski terminase siendo el mejor de los suyos.

También lo es, por importante que resultase la comunión con Mestalla en los momentos clave, que se antoja insuficiente. En defensa persisten los errores, aunque vayan a menos. Y en ataque el drama no cesa. Sin goles de jugada, el regreso de Cavani fue más de lo mismo. El uruguayo, que reaparecía en casa tras su lesión de titular, se comportó como un bulto sospechoso. Ni se discute su calidad, sobre todo la que tuvo, ni que para que llegue la corriente es más productiva la electricidad de Hugo Duro. La efectividad está bajo mínimos y recuperar al charrúa es clave. Sobre todo porque ahora mismo no está para seguir siendo titular por decreto. Cabeza y tranquilidad. No queda otra. Es el mensaje que trasladaba a sus futbolistas a un Baraja que no se atrevió a levantar a cabeza para ver en directo como Kluivert se coronaba desde el punto fatídico. Y lo que permitió llegar al tramo final sin perder los nervios. En una situación de mínimos, lo mejor fue comprobar que el equipo está vivo y que no bajó los brazos primero en la búsqueda del empate y después de la victoria. Aquellos tiempos del miedo escénico que atenazaba con Gattuso afortunadamente han pasado. La penitencia es menos. Pero todavía queda calvario. Las próximas jornadas ante rivales directos no permiten errores. Y cortar la mala racha a domicilio es del todo necesario. Se trata de la única manera de hacer bueno un punto como el de anoche que ahora no sabe casi a nada pero que el próximo lunes podría verse de otro manera y dejar mejor sabor de boca.