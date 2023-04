Faro en la oscuridad

La de Alvarito es una de esas historias que demuestran que el Valencia y el fútbol son mucho más que un deporte. De ahí para abajo viene el problema de Lim, al que nunca le ha preocupado comprender la idiosincrasia del club y su cultura. Ni siquiera como escudo para su verdadero negocio (así lo demuestran los balances) alrededor de la compraventa de jugadores. En definitiva, una profunda desafección que está en la base de la actual deriva deportiva y social.

Y menos mal que a la hora de la verdad siempre está Mestalla. Un estadio que se iluminó el lunes por uno de los suyos. Y que a pesar de los pesares sigue al pie del cañón, acudiendo al rescate y empujando a su equipo en partidos como el del Rayo. El Valencia se debe a sus aficionados y es gracias a ellos por lo que sigue siendo grande. Venido a menos en plantilla, economía y objetivos pero con el espíritu intacto.

En especial el de los jóvenes a los que les quedan lejos aquellos tiempos del doblete y el calificativo de mejor club del mundo. Los que el próximo domingo estarán en Almería en la primera de las finales por la permanencia. Y los que al fin y al cabo, una vez conseguido ese objetivo, son los que tendrán que exigir responsabilidades y tratar a través de movilizaciones pacíficas y constructivas de conseguir lo mejor para su Valencia. La luz del precioso homenaje a Alvarito debe servir de faro para el camino.

Fórmula Baraja

Sobra sentimiento pero faltan victorias. Y la misión de Baraja es ésa. En especial a domicilio, que es donde al Valencia está yéndosele la vida. El riesgo es mayúsculo contando solo con los puntos de local. Así que el Pipo está en la obligación de afilar el equipo y tirar con lo que tiene para conseguirlo. Por supuesto, también con Cavani. Al uruguayo hay que exigirle como al que más y que dé ejemplo. Pero que no tenga que ser titular por decreto es una cosa y que lo sea cuando toque o entrando desde el banquillo otra muy distinta. Los números no engañan y entre pitos y flautas los suyos son muy pobres. La exigencia tiene que ser para todos. No solo para Guillamón, al que le ha tocado pagar los platos rotos.