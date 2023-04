Liturgia de salvación

No es cierto que la plantilla del Valencia CF sea peor que la de sus rivales por la permanencia. En cambio, sí que lo es que como equipo es el más indefinido. Más allá del sello de urgencia que Baraja y Marchena están metiéndole para competir y cerrar la sangría, la sequía arriba no es alarmante sino lo siguiente. Como también lo es que no haya un patrón reconocible más allá de los tramos en los que se enchufa a la corriente. De todos modos, si hay algo que gestiona mucho peor que el resto es la presión de verse en una tesitura para la que no está preparado. Algo, además, que no todos los jugadores asimilan de la misma manera, unos por exceso y otros por defecto. Por eso es tan importante la mano de los entrenadores. Y la ascendencia de los veteranos.

Este domingo contra el Almería se juega la primera de las finales que le esperan a los del Pipo en el mes de abril. Y es urgente dar un paso adelante para afrontar las siguientes sin en el agua tan al cuello. Con cambio de sistema o sin él, conviene evitar pasos en falso. Y es que mejorar las prestaciones a domicilio es una obligación. Solo así se le podrá dar valor al punto del Rayo, un partido tan complicado de descifrar como está siendo toda la temporada del Valencia. En las postrimerías de esta Semana Santa, no hay duda de que en el pecado se lleva la penitencia. Alarma Por si no fuese suficiente con Vezo más todos los que ya se habían quedado por el camino, la lesión de Cárdenas es el enésimo jarro de agua fría para un Levante obligado a apretar los dientes. Llega la hora de Femenías, prácticamente inédito y portero titular de aquí a final de temporada. El guardameta suplente será titular en el partidazo contra el Eibar y repetirá en los siguientes con la obligación, en el peor de los casos, de que la portería siga pasando desapercibida en el cómputo general. Más allá de la gracia que le habrá hecho perderlo, esta vez por una acción fortuita, Calleja no tiene tiempo para lamentarse. Tampoco para seguir posponiendo cambios con los que darle filo al ataque. Está bien puntuar de continuo, pero tanto empate puede no llevar a ningún sitio.