El Valencia sigue sin resucitar

El titular de este artículo debía ser “Domingo de Resurrección”, pero no se habían jugado ni diez minutos de partido y ya empezaba a tener dudas de que pudiera encabezar así este artículo. Es entonces cuando se abre una amalgama de posibilidades que empiezan desde pasión, crucifixión y muerte. Cualquiera nos podría valer. Pero lo que más me preocupa es que ya ha pasado el domingo, Jesucristo obró su milagro a la vida pero no el del Valencia CF, que sigue sin resucitar.

El equipo ha vuelto a pinchar en el momento clave. En un partido que tenía que ganar por “lo civil o lo criminal” como decía el gran Luis Aragonés. Pero ni de una forma ni de la otra. El Valencia CF salió con ganas y tuvo oportunidad de adelantarse en el marcador, pero se fue desinflando según iban pasando los minutos y se iban sucediendo las desgracias. Antes de enfangarnos en el artículo, agradecer a los cientos de aficionados que hicieron el esfuerzo de acompañar al equipo en esta dura visita. Una salida en la que se dejaron el alma y la voz, y donde muchos madrugaron y trasnocharon teniendo que hacer un sacrificio personal para acompañar a su equipo a otra tarde para el olvido. Porque fue un partido donde todo salió mal: Desde la mala fortuna de cara a puerta, pasando por las lesiones de Kluivert y Nico, para acabar con los errores arbitrales que siguen castigando al equipo -o al menos condicionando el partido-. Pero ninguna de esas variables son excusa para los dos errores en los goles. Dos concesiones que no puedes regalar cuando te estás jugando la vida. Dos pifias que te penalizan mucho en este tipo de partidos. No puedes dejar a Melero -uno de los que más calidad tiene del Almería- llegar a placer por el pasillo central y finalizar con toda la tranquilidad del mundo. De la misma forma que Mamardashvili sale a por uvas en el segundo tanto. Pero no todo está atrás, sino también delante ya que es inquietante la cantidad de centros estériles y pocos remates eficientes entre los tres palos que ha hecho el Valencia CF. Es muy preocupante la falta de gol que tiene este equipo con la cantidad de atacantes que se presuponen con olfato. Entiendo el mosqueo de Baraja cuando comentaba varias acciones que podían ser penalti como la de Kluivert o Diakhaby, pero sabemos que en ese terreno no podemos hacer mucho más durante el partido. Otra cosa ya es fuera del mismo, donde yo quemaría la web, las redes y freiría a burofaxes a la Federación. Sin embargo me preocupa mucho más cuando el Pipo hablaba de que se aferraba al “trabajo de los jugadores (…) a una afición que el próximo partido con el Sevilla va a apoyar, y va a dar la posibilidad de pensar en ganar los 3 puntos. Hay que tener esperanza”. ¿Qué quieren que les diga? Cuando empezamos a hablar de tener esperanza es que la cosa empieza a torcerse más de lo que uno espera. La manida frase de “no pierdas la esperanza” es más una llamada al milagro que a la lógica. Y por desgracia pensábamos que llegaría el milagro ayer, y lo peor es que hoy ya es lunes y el Valencia CF sigue sin resucitar.