VCF, siempre a tu lado

Es complicado pero la afición del Valencia está sabiendo hacerlo. Apoyar al equipo para que se salve al tiempo que protesta contra Lim para que se marche. Por eso las entradas para Elx se agotaron en un abrir y cerrar de ojos. Por eso este domingo Mestalla volverá a apretar contra el Sevilla, igual que ya lo hizo el día del Rayo. Y por eso en las plataformas de oposición se hila tan y tan fino. No es al equipo al que hay que dejar solo. Aún menos en un momento clave en el que está en juego muchísimo más que la salvación. Es el futuro el que se dirime estos días. Y serán los valencianistas los que lo disfruten o lo sufran. No el máximo accionista, cuyos movimientos (o ausencia de ellos) apuntan a lo de siempre. Ventas el próximo verano, con Mamardashvili en la pole. Y oídos sordos ante todo lo que ocurre aquí, con independencia de si los gritos provienen de aficionados, técnicos, jugadores, gobernantes, medios de comunicación, instituciones públicas y privadas o de quien sea.

Bajar, nunca

Se ha llegado a un punto de desesperación en el que parece que la única solución para el adiós de Lim sea el descenso. Y eso es una trampa peligrosa. Nada garantiza que un remedio así no termine siendo peor que la enfermedad. El Valencia sobreviviría a una afrenta como esa y prácticamente a lo que le echasen. Porque el club lo sostiene su gente, más allá de la categoría en la que se encuentre. Y dejando de lado el romanticismo, a nivel económico hay soluciones. Especialmente jugándoselo todo a la carta de volver a Primera en un año, tal y como sin ir más lejos ha hecho el Levante UD. La afición no se merece la vergüenza de un infierno en Segunda. Como tampoco estar en manos de alguien que ni siente ni padece más de lo que lo hace por otra más de sus numerosas inversiones. La solución al Valencia pasa por echar el resto para quedarse en Primera. Y a partir de ahí porque no haya fisuras en ese cordón sanitario que nunca se ha acabado de poner en práctica. Layhoon fue capaz de desatarlo a su regreso pero nadie puede ser ahora tan miope de repetir los errores del pasado. Esos con los que la pesadilla se está volviendo realidad.