El Valencia no puede bajar a Segunda División

El entorno del Valencia actual es de los peores que hemos tenido nunca, y mira que ha habido situaciones de vergüenza de hace muchos años para acá. Entiendo que las redes sociales han potenciado estas cosas porque pensamos que esa es la vida real, que lo que ocurre ahí es el reflejo de la sociedad, y aunque en buena parte por desgracia lo es, dista mucho de ser el día a día que todos vivimos. Gracias a Dios, dicho sea de paso, porque en caso contrario sería imposible respirar.

El Valencia no puede bajar a Segunda. No puede porque no podemos dejar marcada a otra generación como quedó marcada la mía. Y no podemos estar en la fantasía del «si descendemos se irán». Nadie nos garantiza tal cosa, sino más bien al revés. Pero sí hay cosas, pocas pero las hay, que siguen dependiendo de nosotros. Aunque el problema radica en que, o bien no nos damos cuenta, o bien no nos queremos dar porque resulta más gratificante otro tipo de actitud. Después del partido del Almería todo era oscuridad, desolación, vacío existencial. Con el permiso debido, una mierda que nos ahogaba y no nos dejaba respirar. Lo entiendo, vaya que si lo entiendo, porque al poco de acabar el partido mi hija se puso a llorar por el Valencia por primera vez, y para eso no estaba preparado de ninguna de las maneras. La impotencia, la rabia y la frustración que sentí me la guardo para mí, pero en ningún caso se me pasó por la cabeza emprenderla con valencianistas que no piensan igual que yo.

Da igual las veces que hayas dicho que Peter Lim es el único culpable, que el tiempo de Meriton aquí se terminó hace mucho y que todo pasa porque haya una venta a otro inversor. Hace varios años de esto, varios, pero, en este entorno podrido que tenemos, cuando alguien decide que otro alguien es esto o aquello ya puedes hacer el pino puente que no vas a cambiar nada. En otra época me alteraría, pero ahora mismo, con casi 50 años, tengo claro que eso no va a ayudar a nadie en nada. Si la solución para que el Valencia no baje y se vaya Lim es que yo reciba mil insultos por minuto, que empiece todo ya, que no quiero sufrir hasta la última jornada. Cosa que también creo que es lo que nos espera, sufrir hasta el final.

Mucho me temo que la cosa no será tan fácil, aunque alguno crea lo contrario, pero también tengo claro que no seré yo el que me pelee con ningún valencianista por las distintas formas que tengamos de amar a este club. Y es que sólo pensar en ello debería darnos vergüenza ajena. Llevamos más de 15 años de guerra civil, sin cuartel, cambiando los bandos sin ningún tipo de rubor y, lo peor de todo, sembrando un odio que ahora mismo está latente, que se hace paso a marchas forzadas y que puede ser nuestro peor enemigo. Aquí todo el mundo, todos, yo el primero, tenemos muertos en el armario. Ninguno estamos para dar lecciones de nada a nadie. Dicho esto, creo que el día más lamentable de la historia de Mestalla fue el del «Welcome Peter». Aquello fueron 50.000 almas aclamando al máximo accionista. Y no voy a entrar en las masas movidas, y quién las movió, en el proceso de venta del club.

Esto va del Valencia, de nuestro presente y de nuestro futuro, de nuestros hijos y de nuestros nietos, no de una bastarda guerra de intereses en la que no gana nadie. O si lo hace, es para llevarse unas migajas con las que poder decir que mandan sobre algo. Y, si pasa todo esto, ya no será el Valencia, sino otra cosa muy distinta. Domingo a las 21 horas, partido contra el Sevilla. El campo lleno, la garganta rota y que sea lo que Dios quiera.