Chiste de mal gusto

El don de la inoportunidad de los Lim es proverbial. De Kim a Kiat pasando por Peter. En una situación agónica, con el equipo en descenso, la afición llorando en Almería, el futbolista más en forma lesionado y los subalternos de la RFEF de visita surrealista en las obras de Mestalla, el patriarca apareció partiéndose de la risa junto a Cristiano en la entrega de las becas que llevan su nombre. Se quedaría en la anécdota, como tantas veces, si no fuera por la burla que supone para el valencianismo en un momento tan dramático como es este. Una más. El máximo accionista, a la vista de su pose, ni siente ni padece por el club, completamente ajeno en Singapur a la enésima protesta que se prepara contra su gestión. Y ajeno también a ese dilema ficticio entre salvarse y que se quede o bajar y que se marche. Sin necesidad de consumar la catástrofe deportiva, a Lim hay que empujarlo a vender sus acciones y a que en la medida de lo posible no vayan a parar a cualquiera sino que el valencianismo tenga la opción de articular un mecanismo para recuperarlas. Hay que hacer eso y, diferenciando sus intereses de los del Valencia, enseñarle la puerta de salida. Lo que está pasando es del todo intolerable y ni la indiferencia ni el pasotismo son una opción cuando es tanto lo que hay en juego. La desidia hacia el equipo, al que ya dejó solo en Arabia, y hacia el club, sin su hijo en el último Consejo ni en València desde ni se sabe, es inaceptable. No más, eso sí, que la negligencia de haber dejado pasar el mercado de enero sin fichajes. Como con la foto, cada vez es más difícil pensar que en realidad no fue a propósito.

Thierry Lo pasó mal en su momento y vuelve a no estar para tirar cohetes. De momento se ha ido a Portugal a ‘desconectar’. En enero, cuando el Espanyol vino a por Foulquier, su estado físico echó para atrás la operación. Otra más para la mochila. Atasco en el lateral izquierdo y desierto en el derecho, donde habrá que esperar a que Baraja tire de Lato. Alguien debería confirmar que no es del caos de planificación de lo que se está riendo. El ‘chiste’ malo se cuenta solo.