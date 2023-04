En esta hora crítica

La Inteligencia Artificial descarta al Valencia del destino final del descenso a Segunda. Es el veredicto de un ‘superordenador’ de la empresa Opta, que después de estudiar 10.000 posibles variables dictamina que los tres equipos que acabarán bajando a Segunda serán el Elche, el Espanyol y el Valladolid. La ciencia estadística intuye que, en el mes y medio que queda de competición, en algún instante se producirá el gol liberador en el Fondo Norte de los goles de Forment 1971, Robert 1992, Baraja 2002 y Rodrigo 2019 que nos aleje de la pesadilla.

Refugiarse en la frialdad de las probabilidades matemáticas es una escapatoria tentadora, saciados como estamos de tanta apelación a la memoria y al sentiment para recuperar un Valencia que ya es otro, que tiene hasta fundidas algunas de las barras del escudo de la fachada de Tribuna. Dejarse llevar por la emoción de lo perdido es lanzarse en plancha en una huida hacia adelante. Cuando veo por la tele al Camp Nou coreando el nombre de Messi en el minuto 10, me imagino a Susan Sarandon y Geena Davis en «Thelma y Louise», cogidas de la mano y acelerando el Ford Thunderbird descapotable azul turquesa, directas al precipicio. La sugestión de invocar a los «old glory days» para solucionar las crisis del presente siempre regresa puntual en el fútbol. Un modo de decir que si vamos directos hacia el desastre, que al menos éste sea cinematográfico, colosal. Una ‘Grande Bouffe’ antes que una ‘Last Dance’. Un precipicio puede adquirir todas las formas metafóricas posibles. El balcón del Ayuntamiento, por ejemplo. No lo sabíamos en 2004, pero en aquel acelerón eufórico post-doblete también nos despeñamos.

La vida sería más sencilla y previsible si la dictara la Inteligencia Artificial, si un ejército de pequeños cyborgs con la fiabilidad de Erling Braut Haaland nos recordara todas nuestras tareas en tiempo y forma, o nos avisara a las seis de la tarde de que todavía no hemos llegado a los diez mil pasos o de lo contraproducente de enviar un whatsapp de madrugada. O de recordar a máximos accionistas la conveniencia de delegar la planificación de un equipo en expertos que equilibren de manera armoniosa veteranos con hambre, canteranos y estrellas emergentes a bajo coste para adaptar un 4-2-3-1 que garanticen 57 goles a favor y 32 en contra. El triunfo del raciocinio sobre la emoción.

Y sin embargo me pregunto si, entre las variables estadísticas que apartan al VCF del desastre, está contemplado el miedo indefinible que anida desde enero en mi estómago antes de cada partido de mi equipo. La indefensión de que esta crisis total, con una institución desmantelada, tritura toda certidumbre memoriosa a la que aferrarse. Aquel «hoy llueve y se juega de noche, como cuando ganamos al Bayern de Múnich». A la Inteligencia Artificial le pido más pruebas, con 10.000 no me alcanzan. En espera de más indicios, seguiremos acudiendo a Mestalla convocando todos los relatos vividos, leídos y aprendidos, alentando al equipo como un exorcismo colectivo para espantar como sea este pánico. La encrucijada actual evita una conmemoración del centenario del estadio con juegos florales. Pero no se me ocurre un homenaje más sentido a Mestalla que el de luchar por la supervivencia del murciélago.

En esta hora crítica, para salvar al equipo de un destino que parece escrito acudiremos con todos nuestros ritos e imploraremos a todos los espíritus, como el de 1954, 1979, 1986 o 1999. Con toda nuestra educación sentimental de grada y con la bufanda de la suerte. Pero para salvar al Valencia y firmar el final de Peter Lim se debe reactivar el único de los ‘espíritus’ que no nos pertenece, el de 2013. Cuando los resortes financieros y políticos posibilitaron el aterrizaje del especulador singapurés, sin contar con el favor popular real que hoy sí reclama de forma clamorosa su salida.