Peter Lim... de risas y sonrisas, igual que Kiat

En ese ejercicio de propaganda vendiendo ‘cambio’ por parte del Valencia CF, Kiat Lim aparecía casi como el Braveheart de Meriton cuando su popularidad ya estaba en negativo. Con una sonrisa de oreja a oreja, el club subió un vídeo en el que una de las preguntas con respuesta afirmativa era: ¿una de tus prioridades es involucrarte para reconectar el club con los aficionados? Visto con perspectiva, y la poca implicación que ha mostrado, me puedo hacer una idea de qué se estaba riendo Peter Lim en la foto con Cristiano Ronaldo. Tiene tan poco cuidado el máximo accionista del Valencia, que con el equipo en descenso, sin ganar fuera de casa desde la primera semana de octubre y con una plantilla repleta de lagunas, aparece en una foto con Cristiano tronchándose. Y ojo, no digo que no aparezca con CR. Pero igual también podría aparecer con el Valencia, que parece un ‘juguetito’ que le molesta. Al igual que a su hijo Kiat, que a saber dónde estará.