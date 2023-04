El ‘contragafe’ ya no funciona con el Valencia

Hace un tiempo que afronto los partidos del Valencia con la sensación de que el rival es la España del año 2010. Afronto muchos días de la semana con la sensación de ‘este domingo sí’ y cuando se acerca el día... veo al contrincante del Valencia como el típico equipazo sin fisuras. No voy a mentir, si el Sevilla hubiera perdido en Mánchester habría pensado que necesitan ganar para coger moral y que les queda LaLiga. Si hubiera ganado habría pensado... ‘madre de Dios, ganan en Old Trafford’. Y con el empate con dos goles en propia pienso, ‘si no pierden en Inglaterra, no perderán en Mestalla’. Es esa sensación de tener miedo a lo que va a pasar. Casi como poner la tirita antes que la herida. Pero lamentablemente, y como viene pasando últimamente, la herida termina llegando y el rival sí parece mejor equipo que los de Baraja. Sea cual sea el contexto. O al menos no parece peor, como un Almería venido a menos y que te ‘robó’ los tres puntos y el golaveraje.